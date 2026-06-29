快訊

孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

蔡阿嘎二度道歉！認貼標籤讓討論失焦 親吐「我需要深刻反省」

影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

外資今年來狂賣台股將近1兆元 上周大賣群創31萬張、回補華航最多

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
群創光電。聯合報系資料照片／記者李珣瑛攝影
群創光電。聯合報系資料照片／記者李珣瑛攝影

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超3,312.37億元，賣超群創（3481）30.91萬張最多，另買超華航（2610）14.66萬張最多。

上周（6/22~6/26）外資在集中市場總賣超金額為3,312.37億元，另統計自今年初至6月26日止，外資總累計賣超金額為9,463.09億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為70兆5,083.05億元新台幣，占全體上市股票市值的48.47%，較6月18日的73兆8,462.37億元新台幣，減少3兆3,379.32億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名華航買超14.65萬張、第二名京元電子（2449）買超6.58萬張、第三名臺企銀（2834）買超5.31萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名群創賣超30.91萬張、第二名華邦電（2344）賣超21.53萬張、第三名兆豐金（2886）賣超13.76萬張。

華航 群創 外資

延伸閱讀

外資買超股反攻要角 南電、京元電等將成市場翻多重要指標

台積電開低走高！台股早盤站回45K、一度急拉670點

友達亮燈漲停、群創跟漲 面板雙虎包辦台股成交量冠亞軍

外資單周拋售台股110.4億美元 創今年最多

相關新聞

傳產沾到AI就噴出？專家用「 轉型速度表 」拆解南亞受惠2層紅利、戳破虛胖題材

AI時代來了，轉型的契機也來了。廠商搶著搭上這班車，市場則因為AI那股龐大到嚇人的驅動力，讓各種轉型題材接二連三地冒出來：玻纖、特化、封裝材料&氣體、玻璃基板……只要沾上AI的邊，那些原本沉默已久的傳產股，股價就接連噴出。 但熱鬧歸熱鬧，我們也得冷靜問一句：這些「受惠轉型題材」的個股，目前到底有多少營收，是真的來自這個轉型題材？而它未來的成長性，又究竟如何？

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台股這波行情，科技股、AI概念股一路創高，市場的目光全部集中在那幾張大票上。 但如果你把眼光從市值前段班稍微移開，就會發現一件有點奇怪的事情：金融股也在漲，而且漲得悄無聲息。 富邦金、國泰金的股價早就不便宜，這些金控龍頭的市場位置幾乎已經反映了多數的基本面改善，先手的投資人早就坐進去了。 但30元以下的金融股呢？這個價位帶裡，有一批公司的基本面其實已經在過去一年到一年半之間安靜地轉好，有些的EPS成長幅度甚至比大金控更漂亮，殖利率也更高，只是因為它們不在財經媒體的聚光燈下，一般人很少去翻它們的財報。

外資今年來狂賣台股將近1兆元 上周大賣群創31萬張、回補華航最多

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超3,312.37億元，賣超群創（3481）30.91萬張最多，另買超華航（2610）14.66萬張最多。

利基產業大翻身！美巨頭強勢導入 電子紙雙雄迎黃金期

台股29日跌深反彈，盤面個股漲多跌少，其中電子紙族群在市場多頭買盤的簇擁下，族群股價強勢亮眼，龍頭廠元太（8069）亮燈強鎖漲停，友達（2409）也開高收高，終場大漲逾9%，表現均相當吸睛。

面板三虎捲土重來！友達成交量奪冠、群創吸金力前三、彩晶人氣暴衝

台股29日在權值股領軍下開高走高，盤中一度大漲949.87點、攻上45,521.63點。不過，尾盤台積電（2330）等電子權值股遭空頭突襲，指數漲幅收斂，終場上漲428.14點、報44,999.9點，與45,000點大關僅差0.1點，成交值9,975.14億元。觀察成交量、成交值排行榜資金流動方向，面板三虎同步擠進前十名，成為盤面最受矚目的焦點。

45K 差「0.1」點飲恨！三大法人回補31.5億元 權值股尾盤又遭摜壓

台股29日開高走高，在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股領軍下，盤中一度勁揚949.87點、最高觸及45,521.63點，重新站上45,000點整數關卡。不過，尾盤台積電等權值股遭賣壓湧現，指數漲幅明顯收斂，終場上漲428.14點、漲幅0.96%，收在44,999.9點，僅差0.1點與45,000點關卡擦身而過，成交值9,975.14億元。籌碼面上，投信持續買超逾百億元，外資與自營商賣超力道則明顯收斂，帶動三大法人合計轉為買超31.5億元，終止連四個交易日賣超。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。