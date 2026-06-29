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外資今年來狂賣台股將近1兆元 上周大賣群創31萬張、回補華航最多
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超3,312.37億元，賣超群創（3481）30.91萬張最多，另買超華航（2610）14.66萬張最多。
上周（6/22~6/26）外資在集中市場總賣超金額為3,312.37億元，另統計自今年初至6月26日止，外資總累計賣超金額為9,463.09億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為70兆5,083.05億元新台幣，占全體上市股票市值的48.47%，較6月18日的73兆8,462.37億元新台幣，減少3兆3,379.32億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名華航買超14.65萬張、第二名京元電子（2449）買超6.58萬張、第三名臺企銀（2834）買超5.31萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名群創賣超30.91萬張、第二名華邦電（2344）賣超21.53萬張、第三名兆豐金（2886）賣超13.76萬張。
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