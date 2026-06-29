迎接AI超級循環！凱基證券投資論壇 引爆年輕世代台美股投資熱潮

AI浪潮持續推升全球資本市場熱度，帶動年輕世代投資意識的快速崛起，台股5月開戶達1,433萬人，40歲以下攀至34%。看準年輕族群對投資配置需求日益提升，凱基證券與財訊雙周刊攜手主辦「2026下半年投資致勝新攻略」財富進化論壇，吸引千名投資人到場聆聽，三場論壇場場爆滿，提及下半年投資趨勢的精華內容並於《凱基股股漲》YouTube頻道播出。該頻道每晚9點更新，從「大盤走勢」、「產業分析」到「精選個股」提供法人級專業觀點，累積近20萬粉絲，深受投資人肯定。即日起至7月底前，凱基證券新開戶享Uber 500元抵用金，加碼再送4,800元手續費折抵金。

針對下半年全球總經及台股動能，凱基投顧總經理鄭宗祺與「凱基股股漲」首席分析師許高銘指出，受惠於代理型AI應用興起，全球算力需求爆發，不僅帶動大型雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，也讓台股AI基礎建設供應鏈的盈餘預期不斷上修。這波由AI投資循環驅動的行情屬於「結構性成長」，預期強勁動能有望延續至2027年。精闢的分析讓許多年輕投資人對台灣科技產業的實力深具信心，也更深刻理解年初以來「凱基股股漲」節目不斷強調，今年在台股震盪之際，反而是逢低布局的良好時機。

在通膨與美國政經情勢的雙重考量下，該如何資產配置，凱基證券建議，年輕投資人面對市場震盪，可採用「LEAD」策略，包含：資金挪移（Liquidity Shift）、聚焦獲利（Earnings Focused）、加碼信用（Adding Credit）及資產分散（Diversified Assets）等，透過美股、日股、新興亞洲AI相關類股的網狀布局，不僅能參與台股成長，更能透過凱基證券的「複委託」機制，無縫接軌國際市場，投資全球領導企業。同時鼓勵年輕世代及早建立全球化視野，透過多元分散降低單一市場波動風險，為長線財富增值打下穩健基礎。

擁有超高人氣的財經網紅阿格力，以幽默的生活化選股邏輯，巧妙呼應凱基投顧的專業觀點。他指出，年輕人其實已身處AI與科技生態圈中，從日常使用的服務到背後的半導體供應鏈，都可以成為投資的切入點，進一步激發新世代族群對美股複委託及海外高息資產的高度興趣。

隨著全球投資市場邁入高檔震盪與結構轉型階段，凱基證券持續透過專業研究與金融科技創新，降低年輕投資人的入門門檻。藉由此次與財訊深度合作，協助年輕族群在不確定中看見趨勢，在波動中掌握獲利機會，穩健迎向財富成長新里程碑。