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利基產業大翻身！美巨頭強勢導入 電子紙雙雄迎黃金期

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股29日跌深反彈，盤面個股漲多跌少，其中電子紙族群在市場多頭買盤的簇擁下，族群股價強勢亮眼，龍頭廠元太（8069）亮燈強鎖漲停，友達（2409）也開高收高，終場大漲逾9%，表現均相當吸睛。

電子紙在台股市場中雖然是小眾族群，不過隨產品低功耗、且應用逐漸多元，近來反而成為投資人偏好的利基產業。特別是彩色電子紙的廣大應用，包括智慧交通、零售媒體、及消費性電子等多元場域，成為市場吸睛焦點。

台系龍頭廠元太，近年來產品發展出各項應用，特別是AI相關與基礎設施建置，更為市場關注亮點。而在電子標籤（ESL）方面，法人指出，目前已有多家大型零售商如 Kroger、Target、CVS 等將開始導入ESL系統。

至於在廣告看板方面，法人相當看好在智慧零售趨勢下，電子紙廣告看板對於零售商極具吸引力。法人預估元太在電子紙應用及需求成長動能明確下，今年每股稅後純益（EPS）上看12.49元，明年增至15.74元，目標價升至275元。

友達除面板本業外，近年來持續多角化經營，包括積極布局共封裝光學（CPO）技術、智慧座艙、智慧生產、邊緣應用、AR眼鏡等。其中在電子紙方面，友達早在二年前即與元太建立長期策略夥伴關係並合資生產線。

友達旗下達擎積極布局電子紙看板整合方案，如AecoPost 全彩電子紙看板，具有免插電、長效續航（單次充電可使用長達六個月）等特性，而 AecoTag 電子標籤，則可直接串接 ERP 及 POS 系統，滿足即時更新內容及動態定價需求。

電子紙 元太 友達

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