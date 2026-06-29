面板三虎捲土重來？友達成交量奪冠、群創吸金力前三、彩晶人氣暴衝

台股29日在權值股領軍下開高走高，盤中一度大漲949.87點、攻上45,521.63點。不過，尾盤台積電（2330）等電子權值股遭空頭突襲，指數漲幅收斂，終場上漲428.14點、報44,999.9點，與45,000點大關僅差0.1點，成交值9,975.14億元。觀察成交量、成交值排行榜資金流動方向，面板三虎同步擠進前十名，成為盤面最受矚目的焦點。

從成交量排行來看，友達（2409）以74.68萬張奪下人氣王，股價勁揚9.48%、收30.6元；群創（3481）以59.99萬張排名第二，股價上漲3.08%、收67元；彩晶（6116）則以15.44萬張排名第十，收盤大漲5.48%。面板三虎合計成交量突破150萬張，顯示市場資金明顯回流面板族群。

成交值榜同樣可見面板股身影，群創以404.56億元排名第三，僅次於台積電787.07億元與國巨*（2327）411.6億元，不僅是今日成交值最高的面板股，也是少數同時躋身成交量、成交值前十名的個股，反映資金參與度相當積極。

相較之下，半導體族群仍是成交值主戰場。台積電以787.07億元穩居成交值第一，股價彈升1.28%；聯發科（2454）386.72億元排名第四，聯電（2303）則以362億元居第五，南亞科（2408）344.45億元、華邦電（2344）306.59億元分列第六、第七，台達電（2308）、欣興（3037）與景碩（3189）也同步進榜，顯示AI、半導體及高階電子供應鏈仍是市場資金配置重心。

值得注意的是，面板族群今日不僅放量，股價表現也明顯優於大盤。友達大漲9.48%、收30.6元，重返30元關卡之上，盤中更一度亮燈漲停；彩晶漲幅逾5%，群創亦穩步收高。

隨著友達、群創包辦成交量冠亞軍，彩晶同步擠進前十名，面板三虎再度成為市場人氣指標。