45K差「0.1」點飲恨！三大法人回補31.5億元 權值股尾盤又遭摜壓

台股29日開高走高，在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股領軍下，盤中一度勁揚949.87點、最高觸及45,521.63點，重新站上45,000點整數關卡。不過，尾盤台積電等權值股遭賣壓湧現，指數漲幅明顯收斂，終場上漲428.14點、漲幅0.96%，收在44,999.9點，僅差0.1點與45,000點關卡擦身而過，成交值9,975.14億元。籌碼面上，投信持續買超逾百億元，外資與自營商賣超力道則明顯收斂，帶動三大法人合計轉為買超31.5億元，終止連四個交易日賣超。

統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.11億元，投信買超137.54億元；自營商賣超（合計）45.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.74億元、自營商（避險）賣超26.19億元。

盤面上，權王台積電力甩上周悶鍋，股價盤中一度來到2,395元、直逼5日線，但臨收急殺5元，終場仍收高在2,370元，站回月線之上，貢獻大盤約245點漲點；並帶動相關概念股崇越（5434）、均豪（5443）、巨有科技（8227）高掛漲停作收。

另，電源龍頭台達電（2308）在5月27日盤中寫2,585元歷史新高後，反轉向下，1個月不到急跌3成，一度下滑至1,790元，今日終於止跌強彈，早盤以1,860元開高，一度拉升至1,970元、大漲8.83%，終場收高5.25%、報1,905元，5日線尚未站穩，但仍貢獻大盤漲點近81點。

此外，台光電（2383）、緯穎（6669）、聯發科也分別反彈3.71%、7.01%、0.77%，合計貢獻大盤約56點。其中，緯穎盤中一度飆上漲停4,705元，聯發科也觸及4,000元關卡。

另一方面，金控雙雄成為今日盤面空頭指標，富邦金（2881）下跌4.1%、收128.5元，國泰金（2882）跌4.25%、收101.5元，合計拖累大盤約43點。13金控走勢分歧，其中台新新光金（2887）在8.4萬餘張大量推升下，股價續漲3.45%，表現最為強勢。