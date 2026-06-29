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外資單周拋售台股110.4億美元 創今年最多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

全球AI股上周普遍出現回檔，加上中東緊張情勢再度升溫，美國與伊朗攻擊彼此的軍事設施，且互控違反停火協議，隨後雙方又同意停止互相攻擊，加上本周將公布6月非農數據，以及美國聯準會主席華許出席央行論壇，市場觀望氣氛濃厚。

中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞股淨流出215.4億美元，其中，台股遭外資拋售110.4億美元最多，並寫下2026年來台股最大單周賣超金額，其次為南韓遭外資賣超101.7億美元，而泰國、印尼、菲律賓遭外資賣超0.4億至3.1億美元不等，外資僅小幅買超印度2億美元，越南則買賣持平。

指數漲跌部分，中國信託投信表示，新興亞股上周跌多於漲，整體平均下跌4.8%，而南韓股市單周下跌7.1%跌幅最重，其次為印尼下跌4.5%、台股下跌4.1%，泰國、菲律賓也分別下跌1.9%及1%，上漲部分，越南逆勢上漲2.6%，印度則小漲0.4%。

美股與就業數據觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，本周市場聚焦美國將公布的6月非農就業數據，在服務業就業動能持續，但政府部門新增就業趨緩，加上製造業新增就業人數可能轉負之下，研判6月新增就業人數約在10萬人左右，略低於目前市場預期的11.5萬人。在失業率方面，續領失業金人數呈現上升趨勢，加上製造業工廠裁員規模若排除新冠疫情期間為2009年以來最大，料將導致失業人數增加，但勞動力人口短期內可能在世界盃效應與此前政府裁員工作回流而上升，6月失業率預估維持在5月的4.3%，整體來說，經濟數據對股市影響相對較小，仍回歸企業基本面觀察。

楊士醇認為，美國S&P500企業今年第1季財報顯示約有84%獲利優於預期，EPS年增率接近高達28%，高於預期的14%；進一步觀察第2季的獲利前景，企業普遍保持高度樂觀的看法，預期獲利年增21%，顯示企業基本面具有韌性，以產業來看資訊科技及通訊仍為表現最強勁，獲利動能依舊來自AI的成長主軸。

另外，就業市場自去年下半年以來維持橫盤走勢，失業率維持4.3%，勞動市場趨穩，而通膨仍集中在油價相關項目，但並未惡化至全面擴散的程度，展望今年全年美股企業獲利基本面佳，股市維持中性偏多看待，惟須注意漲多的個股面臨評價回調的風險。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，市場聚焦美國與伊朗戰事是否和談，雖近日再次傳出停火消息，但仍充滿不確定性，據達拉斯聯儲預測，若海峽封鎖能在6至8月間完全解封，油價有望在第3季快速回落，而越南作為原油淨進口國，也有望徹底擺脫高油價對於國內消費及貿易活動之壓力。

張晨瑋認為，觀察通膨數據，5月越南通膨年增率雖在5.6%，但當月通膨的月增率僅0.29%，為2月以來最低，反映邊際通膨壓力正在下降。6月18日越南第四度宣布燃料價格下調亦呼應此趨勢，上半年即便國內流動性緊俏，但基於高通膨，央行貨幣政策操作始終謹慎，然而下半年通膨若進一步放緩，越南央行將重獲彈性空間向市場挹注資金。

張晨瑋表示，短線越南股市受消息真空期、地緣政治風險等因素干擾，盤面陷入震盪，但企業基本面無虞，且越股基期相對其他成熟市場來得低，擔憂市場波動之投資人，可透過定期定額方式參與越南股市，即便歷經2020年疫情爆發、2025年關稅戰干擾，越股皆在修正後突破前高，對於長期維持定期定額紀律之投資人，仍有望帶來豐厚機會。

外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

台股 華許 中東

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