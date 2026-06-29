快訊

7月新政來了！北市托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

臺灣璞玉中小優選100指數累積報酬率及年指數殖利率優於加權指數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
璞玉中小優選100報酬指數與加權報酬指數的績效表現比較-近五年。( 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，臺灣指數公司整理)
璞玉中小優選100報酬指數與加權報酬指數的績效表現比較-近五年。( 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，臺灣指數公司整理)

臺灣璞玉中小優選100指數定於每年4、10月進行成分股定期審核。臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年4月至2026年5月累積報酬率為1,186.31%及年指數殖利率為4.74%，表現優於加權指數（1,015.36%,，4.03%）。進一步分析如以2021年5月起至2026年5月，對比加權報酬指數的累積報酬率及年指數殖利率為244%及4.59%，表現亦優於加權指數 (209.1%，4.1%)，顯示在長期市場多空循環下，臺灣璞玉中小優選100指數具相對優勢。

臺灣璞玉中小優選100指數發想自臺灣璞玉指數的設計理念，自台灣上市股票，以最近三年每股稅後盈餘（EPS）皆為正值，最近三年每年皆配發股利；以及最近三個月成交金額、成交股數、周轉率、波動度、股價動能等五個條件中至少四個條件非屬於前10%者，依近五年營運穩定度與營收成長率指標，依指標分數排序，擇優選取100檔股票；採自由流通市值加權計算指數，個股權重上限10%。

股票市場走勢易受大型權值股、熱門股影響，投資關注度容易集中少數大型企業，致使具經營品質與成長趨勢的中小型公司，較難被市場充分發掘其潛藏投資價值；但景氣循環、利率環境與產業消長變化，難以預測，故國際上日漸重視能兼具分散配置、品質篩選與風險控管效果的指數化投資工具。有鑒於此，臺灣指數公司延伸臺灣璞玉指數的概念，設計臺灣璞玉中小優選100指數，期能提供資產管理機構、投資人一項中小型股配置參考指標，提升優質非熱門股的關注度，進而協助資本市場多元精進，支持台灣產業與實體經濟均衡發展。

璞玉中小優選100報酬指數與加權報酬指數績效表現。(資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，臺灣指數公司整理)
璞玉中小優選100報酬指數與加權報酬指數績效表現。(資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，臺灣指數公司整理)

延伸閱讀

大盤大跌千點…台股正二商品布局時點到 掌握後市上漲契機

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

00940單月配息數字再現0.05元 年化配息率逾5%

外資上調台記憶體廠評價 這類ETF布局再受關注

相關新聞

傳產沾到AI就噴出？專家用「 轉型速度表 」拆解南亞受惠2層紅利、戳破虛胖題材

AI時代來了，轉型的契機也來了。廠商搶著搭上這班車，市場則因為AI那股龐大到嚇人的驅動力，讓各種轉型題材接二連三地冒出來：玻纖、特化、封裝材料&氣體、玻璃基板……只要沾上AI的邊，那些原本沉默已久的傳產股，股價就接連噴出。 但熱鬧歸熱鬧，我們也得冷靜問一句：這些「受惠轉型題材」的個股，目前到底有多少營收，是真的來自這個轉型題材？而它未來的成長性，又究竟如何？

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台股這波行情，科技股、AI概念股一路創高，市場的目光全部集中在那幾張大票上。 但如果你把眼光從市值前段班稍微移開，就會發現一件有點奇怪的事情：金融股也在漲，而且漲得悄無聲息。 富邦金、國泰金的股價早就不便宜，這些金控龍頭的市場位置幾乎已經反映了多數的基本面改善，先手的投資人早就坐進去了。 但30元以下的金融股呢？這個價位帶裡，有一批公司的基本面其實已經在過去一年到一年半之間安靜地轉好，有些的EPS成長幅度甚至比大金控更漂亮，殖利率也更高，只是因為它們不在財經媒體的聚光燈下，一般人很少去翻它們的財報。

臺灣璞玉中小優選100指數累積報酬率及年指數殖利率優於加權指數

臺灣璞玉中小優選100指數定於每年4、10月進行成分股定期審核。臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年4月至2026年5月累積報酬率為1,186.31%及年指數殖利率為4.74%，表現優於加權指數（1,015.36%,，4.03%）。進一步分析如以2021年5月起至2026年5月，對比加權報酬指數的累積報酬率及年指數殖利率為244%及4.59%，表現亦優於加權指數 (209.1%，4.1%)，顯示在長期市場多空循環下，臺灣璞玉中小優選100指數具相對優勢。

台股收漲428點 台積電收高30元 買盤轉進中低價、位階低個股

台股29日收盤上漲428.14點，跌幅0.96%，終場以44,999.9點作收，成交量9,975.14億元；台積電（2330）收盤價2,370元，上漲30元，漲幅1.28%。

外資上週大賣台股3312億元 減碼群創30萬張居首

上週台股震盪劇烈，週五集中市場指數收在44571.76點，週跌1893.44點或4.07%，跌破月線。根據台灣證券交易所...

2,100億大單要來了 無人機商機起飛、這幾檔奔漲停

行政院提出規模2,100億元的無人機特別條例，若順利獲得立法院通過，軍工業可望迎來大單，相關供應鏈將受惠，另外，甫落幕的波蘭華沙「歐洲台灣形象展」，16家無人機業者組成的無人機專館，成為全場最大亮點，利多題材推升無人機族群29日展翅高飛，雷虎（8033）、中光電（5371）、世紀*（5314）、邑錡（7402）、錦明（3230）等同步亮燈漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。