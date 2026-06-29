臺灣璞玉中小優選100指數累積報酬率及年指數殖利率優於加權指數

臺灣璞玉中小優選100指數定於每年4、10月進行成分股定期審核。臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年4月至2026年5月累積報酬率為1,186.31%及年指數殖利率為4.74%，表現優於加權指數（1,015.36%,，4.03%）。進一步分析如以2021年5月起至2026年5月，對比加權報酬指數的累積報酬率及年指數殖利率為244%及4.59%，表現亦優於加權指數 (209.1%，4.1%)，顯示在長期市場多空循環下，臺灣璞玉中小優選100指數具相對優勢。

臺灣璞玉中小優選100指數發想自臺灣璞玉指數的設計理念，自台灣上市股票，以最近三年每股稅後盈餘（EPS）皆為正值，最近三年每年皆配發股利；以及最近三個月成交金額、成交股數、周轉率、波動度、股價動能等五個條件中至少四個條件非屬於前10%者，依近五年營運穩定度與營收成長率指標，依指標分數排序，擇優選取100檔股票；採自由流通市值加權計算指數，個股權重上限10%。

股票市場走勢易受大型權值股、熱門股影響，投資關注度容易集中少數大型企業，致使具經營品質與成長趨勢的中小型公司，較難被市場充分發掘其潛藏投資價值；但景氣循環、利率環境與產業消長變化，難以預測，故國際上日漸重視能兼具分散配置、品質篩選與風險控管效果的指數化投資工具。有鑒於此，臺灣指數公司延伸臺灣璞玉指數的概念，設計臺灣璞玉中小優選100指數，期能提供資產管理機構、投資人一項中小型股配置參考指標，提升優質非熱門股的關注度，進而協助資本市場多元精進，支持台灣產業與實體經濟均衡發展。