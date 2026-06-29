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台股收漲428點！台積電收高30元 買盤轉進中低價、位階低個股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股29日收盤上漲428.14點，跌幅0.96%，終場以44,999.9點作收，成交量9,975.14億元。中央社
台股29日收盤上漲428.14點，跌幅0.96%，終場以44,999.9點作收，成交量9,975.14億元。中央社

台股29日收盤上漲428.14點，漲幅0.96%，終場以44,999.9點作收，成交量9,975.14億元；台積電（2330）收盤價2,370元，上漲30元，漲幅1.28%。

大盤指數今日早盤曾攻抵45,521.63點越過月線，但追價意願不高而未能站穩。今日資金移往無人機概念股的雷虎（8033）、世紀*（5314）、中光電（5371）、邑錡（7402）及創泓科技（7714），中低價股也是強勢族群之一，包括：材料*-KY（4763）、李洲（3066）、力麗（1444）、力鵬（1447）、國碩（2406）、力山（1515）、旭暉應材（6698）及錩新（2415）等，透露投資人保守心態。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、群創（3481）、南亞科（2408）、台達電（2308）、景碩（3189）、力積電（6770）、友達（2409）及亞翔（6139）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、南電（8046）、大立光（3008）、穩懋（3105）、合晶（6182）、台燿（6274）、華容（5328）、旺矽（6223）、金像電（2368）及力成（6239）。

第一金投顧表示，加權指數在經歷連續創高的熱潮後，遭遇系統性風險襲擊，大盤指數月線遭摜破。短線雖受國際變數及外資大舉提款干擾導致震盪加劇，但長線AI算力趨勢並未改變，市場進入高檔創高後的健康去槓桿與結構性修正。後續應持續留意外資期現貨減倉動態、中東局勢、通膨率及新台幣匯率何時止貶。

操作策略建議落實防禦思維，降低追價意願並嚴控信用交易，適度提高現金部位，靜待籌碼洗淨與大盤築底。拉回布局具基本面支撐的主流族群，優先聚焦AI伺服器、被動元件、記憶體、PCB/CCL、電源供應、矽晶圓等，並關注盤面量價結構與投信 ETF 換股對個股的籌碼衝擊。

台股 台積電

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