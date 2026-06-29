本業、轉型雙題材發酵 化工股4、5月營運回暖 三檔攻漲停

化工族群受惠第2季原物料漲價、缺料潮，4、5月營運普遍轉好，市場對相關族群第2季營收、獲利表現相對看好。本業、轉型雙題材加持下，德淵（4720）、材料*-KY（4763）、中纖（1718）等三檔化工股29日盤中拉至漲停，東聯（1710）、國精化（4722）盤中也大漲逾7%。

展望下半年，法人指出，隨上游石化原料供應回穩，成本壓力有望進一步舒緩，挹注化工業者下半年營運。此外，業者今年持續邁步轉型，朝半導體、人工智慧（AI）及前瞻領域布局，也紛紛傳出新進度，市場期待更多化工股迎來「華麗轉身」。

德淵上半年受惠原料漲價及下游客戶備貨，主力產品熱熔膠銷量成長約兩成；旗下特化產品也布局高值化領域，今年迎來收割期。德淵在不斷電系統（UPS）及電源供應器（power supply）的三防漆產品，兩大領域均有大幅成長。其中，電源供應器應用在伺服器及BBU部分的營收貢獻均有顯著提升，不斷電系統則是受惠中國大陸客戶需求放大。德淵今年5月營收3.31億元，年增15.22%；前五月累計營收16.38億元，年增8.34%。

材料*-KY日前在股東會中表示，預期隨著先前倍增的運輸成本有望進舒緩、加上美伊和談推進，中東地區庫存已見底，有利絲束產品交易及去化，隨庫存逐步消化、多元產品線及新興應用持續推展，目前預估6月營收有望優於5月，第3季營收也有望優於第2季，預期下半年營運將會比上半年好。

材料5月營收9.52億元，年減22.69%、月增8.48%；前五月累計營收45.41億元，年減34.06%。第1季稅後純益11.14億元，年增41.12％，每股純益1.13元。

中纖日前法說會上釋出展望，規劃跨入AI領域，活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。

不過，對於主要產品EG、EO等市況，中纖表示，近期毛利較差，主因為受中國大陸產品競爭壓力影響。