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6月CCI回升創4個月佳績 學者：台股高檔震盪信心脆弱

中央社／ 台北29日電

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布6月消費者信心指數（CCI）為65.05點，月增2.97點，為4個月來最佳水準。其中股市信心指標升幅最大，學者提醒，雖然股市信心正面，但近期震盪加劇，導致股市信心高度脆弱，不排除後續調查指數又下跌。

6月CCI回升至65.05點，為今年3月以來最佳水準；物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財6項指標也全數上升。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，CCI指數大致回到美伊戰爭之前的狀況，5月戰事打打停停、6月美國與伊朗簽署備忘錄，顯示戰事正朝停戰的方向進行；同時，國際油價大幅回落至每桶70多美元，油價下降有助舒緩物價壓力，6月物價信心也有明顯反彈。

吳大任補充，儘管6月中南部豪雨釀災，菜價恐上漲，但油價下跌應可部分抵銷影響程度。

細看CCI的6項分項指標，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，6月為29.9點，強彈7.84點；上升幅度第2的指標為「未來半年物價水準」，6月為35.83點，月增3.06點。升幅第3至第6依序是「未來半年購買耐久性財」、「未來半年就業機會」、「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」。

吳大任認為，儘管上週股市回檔，指數仍在歷史高檔，投資人多有收穫，對家庭經濟帶來正面效益，而周邊的人都有從股市獲利，民眾也會認為景氣回升，股市榮景對於6月CCI全數指標上揚扮演關鍵角色。

不過中央大學經濟系教授姚睿提醒「股市信心非常脆弱」，她指出，6月CCI調查時間並未涵蓋上週台股劇烈震盪的時期，如果現在重新調查，結果可能完全不一樣；而且美國通膨升溫，不能排除Fed後續升息的可能性，若市場升息預期持續升溫，引發股市估值修正，將衝擊投資人信心，7月CCI很可能再度回落。

儘管6項指標全面回升，由於各項指數絕對值低於100點，整體信心「偏向悲觀」。

6月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為115年6月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3341名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學今天同步公布台灣能源安全指標（TESI），今年第1季台灣能源安全指標為69.1點，較去年第4季減少1.3點，相較去年同期增加8.3點。

中央大學台經中心研究員梁啟源認為，台灣仍存在缺電問題，政府宜將核電納入考慮，加速重啟，並參考同屬孤立電網的日、韓，規劃2050淨零能源政策。

美伊戰爭

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