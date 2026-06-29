台股早盤開高漲949點但漲幅收斂 法人：近日指數修正乖離率 靜待止穩

美股四大指數上周五全數收黑，且以費城半導體指數下跌5.2%最重。台股29日開高，早盤盤中一度上漲949點至45,521點，不過隨後漲幅明顯收斂。台積電（2330）盤中最高上漲55元至2,395元。加權指數雖上漲，然而櫃買指數、金融指數卻是下跌。

法人指出，台股技術面來看，加權指數跌破短期均線，下檔支撐為頸線約42,000點，且季線乖離約10~15%，融資維持率居高不下，目前短期籌碼凌亂且漲多壓回仍屬合理修正。由於台灣科技股基本面穩健，建議逢低布局AI相關族群如半導體晶圓代工、記憶體、封測廠等。