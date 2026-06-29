AI 重塑記憶體供需結構 法人點名兩檔展望正向

記憶體產業隨人工智慧（AI）重塑供需結構，進入長周周期缺貨循環。法人指出，群聯（8299）受惠AI儲存、企業SSD、低價庫存等優勢，華邦電（2344）拜利基型 DRAM、SLC NAND等供給吃緊等題材，後市營運展望正向。

產業趨勢來看，投顧法人分析，AI伺服器、推論運算、HBM、Server DDR5、LPDDR、高容量 RDIMM與企業SSD同步推升需求，使DRAM成為AI算力平台的高頻寬、高容量資源，NAND則延伸至KV Cache與多層次記憶體架構。

原廠於2023至2024 年削減投資、降低wafer starts並關閉舊產線，供給端bit growth偏低，法人預期，2026年下半年NAND與DRAM供需缺口將進一步擴大，價格談判權維持在供應端。

法人表示，NAND需求重心由手機、個人電腦與消費型SSD，轉向AI伺服器、高密度企業SSD與推論儲存架構，因大型語言模型高度依賴KV Cache，當HBM與DRAM容量不足時，SSD 將承接部分Warm KV Cache，使 NAND直接參與AI 推論記憶體階層。

進一步觀察供給端，雖然美光、三星、Kioxia、SanDisk、SK海力士等都有擴產計畫，但新增產能大多落在2027年以後，且優先流向eSSD與AI資料中心，短期難以舒緩NAND缺口。

法人評估，2026年下半年非HBM獲利率快速重估，DDR5與一般DRAM因價格上漲、製程成熟與良率較高，毛利率改善速度可能快於HBM；SK海力士延後部分HBM3E轉HBM4，並回流通用DRAM，反映原廠在HBM4認證節奏與DDR5高毛利機會間再平衡。

雖然美光、三星與SK海力士皆有擴產，但新增產能多集中於HBM、1c DRAM、Server DDR5與高容量RDIMM，對標準DRAM、DDR4與利基型DRAM舒緩程度有限。