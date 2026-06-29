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本周美股五大觀察變數 Fed談話、非農就業與川普關稅成焦點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
本周美股有五大觀察變數。路透
本周美股有五大觀察變數。路透

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊第二階段談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三是經濟數據：本周要公布的數據包括美國6月消費者信心、ISM指數、Challenger 裁員數、非農就業報告；5月JOLTs職缺、工廠訂單等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括Factset、Nike、AeroVironment、通用磨坊等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但資訊科技投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域。

柯堤斯認為，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持整個AI生態系的成長。值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，推斷當前的AI投資趨勢仍可持續。

關稅 川普 美股

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