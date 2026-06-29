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友達亮燈漲停、群創跟漲 面板雙虎包辦台股成交量冠亞軍
面板雙虎友達（2409）、群創（3481）轉型漸具成效，股價近來頗有起色。雖然群創上周遭外資賣超30.9萬張居冠，友達亦被賣超12.5萬張。29日仍吸引買盤進場，午盤友達上漲2.75，站上漲停30.7元價位，成交量逾55萬張，登上台股成交量排行榜第一；群創上漲3.3元，來到68.3元，成交量逾50萬張，居次。
群創今年5月合併營收206.48億元，月減2.8%，年增10.3%。累計今年前五個月合併營收1,085.3億元，年增15.9%。友達今年5月合併營收238.38億元，月增7.9%，年減1.4%。累計今年前五個月合併營收1,149.7億元，年減3.7%。
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