2,100億大單要來了 無人機商機起飛、這幾檔奔漲停

行政院提出規模2,100億元的無人機特別條例，若順利獲得立法院通過，軍工業可望迎來大單，相關供應鏈將受惠，另外，甫落幕的波蘭華沙「歐洲台灣形象展」，16家無人機業者組成的無人機專館，成為全場最大亮點，利多題材推升無人機族群29日展翅高飛，雷虎（8033）、中光電（5371）、世紀*（5314）、邑錡（7402）、錦明（3230）等同步亮燈漲停。

行政院會通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃以5年上限2,100億元經費規模，全數用於採購國內產製的無人機，自今年8月起至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇等三大類國防自主無人機，合計約21萬架。

根據統計，累計今年前5月，無人機出口規模達48.4億元，已超過去年全年，較去年同期大幅成長逾20倍，無人機國家隊涵蓋軍工防禦、航太製造、智慧巡檢與零組件供應鏈等領域，正積極打入國際民主供應鏈與海外商機；根據先前政院統計，全台已有超過250家業者投入無人機整合與關鍵零組件製造的供應鏈。

外貿協會率領超過百家台灣企業，首度在波蘭華沙舉辦「歐洲台灣形象展」，由16家無人機業者共同組成的無人機專館，成為全場最大亮點之一。

無人機族群29日表現亮眼， 雷虎開高後衝上漲停154.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,600張；中光電同樣是開高走高飆漲停，衝上79元鎖死，漲停及市價排隊買單超過8,100張；世紀*、邑錡、錦明等同步亮燈漲停。