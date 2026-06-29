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藥華藥創高、保瑞觸漲停 生醫族群為何強漲逾5.5%奪漲幅王？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
生醫類股29日勇奪上市類股漲幅王。圖／AI生成
生醫類股29日勇奪上市類股漲幅王。圖／AI生成

生醫類股29日勇奪上市類股漲幅王，盤中漲幅達5.6%！在藥華藥（6446）漲停改寫歷史新高帶動下，保瑞（6472）、禾榮科（7799）、長聖（6712）等皆一度亮燈，美時（1795）、永昕（4726）等多檔個股齊揚，上市生醫類股一舉奪下盤面漲幅第一名。市場看好新藥授權、海外布局及產品線擴張效益持續發酵，吸引資金積極卡位。

藥華藥日前宣布，Ropeg筆型注射劑已獲美國FDA核准，預計數周內正式上市，可望成為下半年新的成長動能。另一方面，公司5月合併營收24.6億元、年增108.5%，續創單月新高，前五月累計營收96.44億元、年增70.31%，主要受惠既有Ropeg產品全球銷售持續成長，其中美國PV市場需求穩健擴大。

除既有真性紅血球增多症（PV）適應症外，Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）的新適應症也進入最後審查階段，美國FDA已將藥證審查完成目標日期（PDUFA Date）訂於2026年8月30日，市場期待再添一項成長動能。不過，藥華藥因近六個營業日股價波動劇烈，已於24日遭證交所列入注意股。

保瑞則持續透過併購與產品布局擴大美國市場版圖。董事會日前通過斥資4,500萬美元，取得專科用藥Vigadrone粉劑美國ANDA藥證及全部經濟利益；旗下美國子公司Upsher-Smith Laboratories同步推出治療裘馨氏肌肉失養症（DMD）的KYMBEE口服懸液新劑型，將適用年齡下修至2歲以上，有助深化罕見疾病產品布局並提升獲利能力。

另一檔生醫股禾榮科則加速布局國際市場，日前與日本東京B dot Medical Inc.簽署合作意向書（MOU），合作涵蓋泛亞洲市場拓展、次世代粒子治療中心建置、醫療設備技術整合及台日互惠認證等四大方向，攜手搶攻泛亞洲精準醫療與粒子治療商機。

盤面上，除藥華藥等紛紛亮燈外，浩鼎（4174）盤中也攻上漲停，北極星藥業-KY（6550）、泰宗（4169）、台康生技（6589）、中裕（4147）、合一（4743）等同步勁揚。後續新藥進展、海外市場拓展及營收表現，將是市場關注焦點。

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