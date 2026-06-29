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台股反攻月線 法人：技術面與籌碼面調整而非基本面生變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股29日多頭進行月線反攻，但空方盤中壓制力道仍沈重。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股整體基本面架構偏多，團隊持續看好中長期投資機會，可專注接下來登場的重要企業法說會。根據安聯台股投資團隊研究估算，今年台股整體企業獲利預估成長55%，且全年各季獲利成長率皆高於四成，動能強勁。金融和傳產類股也可望繳出獲利正成長成績，整體股市結構更均衡健康。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期國際市場消息紛雜，美股較為震盪，台股大盤也隨之進入短暫整理期。近期盤勢修正主要來自於科技與AI族群前一波漲勢強勁後的休息整理，加上市場對於美國聯準會利率政策的偏鷹預期心理、鄰近韓股等波動牽連相關主題，因此波動幅度相對明顯。

首先，面對近期國際情勢紛擾，蕭惠中表示，就全球大環境來看，美國最新就業數據表現強勁，展現經濟基本面具備韌性，但同時也提升市場對聯準會再度緊縮政策的預期；此外，地緣政治風險持續干擾投資情緒，近期美伊局勢升溫，亦對市場氛圍帶來壓力。

蕭惠中表示，儘管中東局勢仍反覆，不過原油價格從每桶逾百美元逐步降至現階段70美元附近，顯示此對市場與通膨影響已下降；對於市場擔心聯準會偏鷹派言論以及關注點陣圖，此亦無法進一步確認或代表聯準會的定見；全球各市場與產業則依各自基本面而呈現分化走勢。

其次，觀察產業面，蕭惠中表示，台股基本面未出現轉折，沒有庫存堆積問題、甚至許多廠商是零庫存，沒有需求急凍現象，企業獲利亦無下修情況；科技巨頭持續軍備競賽，AI需求動能相當強勢，加上規格持續升級、新應用新技術不斷擴大，台股相關供應鏈訂單及營收動能強勁。

蕭惠中表示，若再進一步檢視近期台股與國際股市、鄰近股市的表現，可以發現有卡位關鍵零組件與原物料等紅利的主題或族群，呈現輪漲表現、走勢相對強勢。企業獲利穩固支撐，中長期趨勢不變；但台股上半年確實面臨漲多整理壓力，目前修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面反轉，預期近期仍將維持大區間的震盪整理格局。

台股 美股 聯準會

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