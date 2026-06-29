AI 股修正壓力浮現？法人：本周估43,500至46,500點區間震盪

台股29日開高走高，截至上午11點半，盤中最高達45,521點、一度漲949點；法人指出，短線市場恐持續震盪，但AI長線成長趨勢未變，本周預估於43,500點至46,500點間震盪。

聯準會（Fed）態度轉趨鷹派，加上美股AI族群賣壓外溢，市場風險情緒明顯升溫。隨著半數Fed官員預期年內仍有升息可能，5月PCE年增率上修至4.1%、核心PCE至3.4%，在通膨壓力再起與利率折現率上修下，高本益比的AI與半導體族群首當其衝，近期美股科技股回檔，也進一步拖累亞股表現。

法人分析，市場擔憂AI晶片後續獲利能見度轉弱，使科技股面臨評價修正壓力，美股科技股賣壓外溢，恐成為本周市場持續震盪的重要變數。

此外，外資淨空單大幅增加，加上市場賣超壓力升溫，也使短線恐慌情緒快速蔓延。在全球股市進入系統性修正階段後，原先偏多題材也容易被市場重新解讀為利空。

不過，全球AI帶動的資本支出循環與長線成長動能並未改變，現階段較偏向短期去槓桿與資金調節，因此修正速度與幅度相對劇烈，仍符合「牛市快跌、熊市快漲」的市場特性，目前回檔幅度與修正邏輯仍屬合理範圍。

操作上，法人仍看好半導體封測與AI基礎零組件等族群，中長線趨勢未變，電子股回檔可視為逢低布局ASIC、ABF載板與封測族群的機會。不過，現階段不宜因跌深而貿然搶短，市場仍可能進一步探底。

法人預期，未來五個交易日，加權指數區間落在43,500點至46,500點間，短線將持續於5日線下方與月線附近震盪整理，等待均線逐步收斂。