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台股盤中漲逾600點 回到45200點之上
台股今天開高走高，盤中高點45521.63點，漲949.87點；10時39分左右，加權指數達45202.94點，漲631.18點，漲幅1.42%，成交金額新台幣5532.36億元。
權值股台積電盤中達2395元，漲55元，台達電漲160元至1970元，鴻海最高達252元，上揚3.5元。
電子紙廠元太盤中高掛漲停板214.5元，振曜、久正小漲。
LED廠光鼎盤中漲停20.05元，富采一度漲逾3%，億光小跌。
低軌衛星概念股昇達科盤中1345元，勁揚9.34%，華通最高達228元，漲2.47%，台光電達5450元，漲195元，漲幅3.71%。
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