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SCFI 連九漲 海運股股價強勢、分析師對後市營運按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

長榮（2603）、陽明海運（2609）等海運股在反應國際市場運價動向的SCFI連九周上漲中，29日股價走強；分析師指出，在中東緊張情勢仍有變化中，運價在大跌不易下，將有助近期海運股營運表現。

截至上周為止，SCFI指數為3,239.64點，較前一周上漲3.7%，其中，美東線周漲7.4%、美西線周漲6.7%、歐洲線運價周漲5.8%，SCFI指數並為連續第九周上漲。

分析師表示，SCFI持續上漲，主要受惠於需求回升，支撐運價持續上漲，其中，政治地緣因素影響供應鏈不穩，以及美國臨時性關稅於7月下旬到期等因素增加貨主出貨意願，旺季提前於第2季展開。

儘管隨美國線運價漲幅已大，恐引發其他航線轉移至美國線營運，第3季運價漲勢能否持續存在不確定性，但近日美伊停火協議再生變數，主因伊朗軍方攻擊通過荷莫茲海峽的船舶，導致美國中央司令部隨後展開報復，荷莫茲海峽通行的安全性再度引發疑慮，使得運貨大幅走跌並不易。

油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近700美元，若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西線、歐洲線燃油成本上漲100美元至50美元間，以目前歐美線運價水準而言，尚無陷入虧損之虞。

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