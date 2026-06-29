台積電彈升！弘塑等設備族群跟著回神 這對「母子檔」一起亮燈

AI投資熱潮持續發酵，設備與廠務工程族群29日全面轉強，在台積電（2330）開低走高帶動電子權值股反攻下，設備族群也引起多頭關注。早盤均豪（5443）、科嶠（4542）、蔚華科（3055）強攻漲停，亞翔（6139）、弘塑（3131）盤中一度亮燈，帶動設備族群躍居盤面焦點。

台股29日開盤上漲23.05點，隨後在台積電由黑翻紅領軍下，聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股同步走揚，集中市場指數盤中一度大漲近950點、最高來到45,521.63點，重新站回45,000點整數關卡，市場買盤也快速擴散至AI供應鏈及半導體設備族群。

盤面上，除均豪、科嶠、蔚華科同步鎖住漲停外，亞翔、弘塑也一度亮燈，均華（6640）、天虹（6937）、辛耘（3583）、川寶（1595）、盟立（2464）、洋基工程（6691）、漢唐（2404）等個股同步走強，反映市場持續看好AI伺服器、先進封裝及晶圓廠擴產所帶來的設備需求。

其中，均豪近年成功由面板設備轉型半導體設備，半導體設備營收占比已由2022年的45%，大幅提升至2026年首季的87%，產品組合優化帶動首季毛利率攀升至38.3%，刷新單季歷史新高，顯示轉型效益持續發酵。

子公司均華則直接受惠AI與先進封裝擴產商機。公司表示，2026年將是營運「好年」，除晶圓代工廠持續擴充先進封裝產能外，OSAT封測廠也同步加碼投資，目前訂單能見度已延伸至2027年第2季。

因應全球客戶海外布局需求，均華董事會日前也通過投資500萬美元設立美國子公司，積極布局北美市場。董事長梁又文指出，雖然客戶對先進封裝設備的大量需求將集中在明、後年，公司仍提前完成海外據點建置，搶占AI半導體設備長線商機，也為未來營運成長預作準備。