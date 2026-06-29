傳產沾到AI就噴出？專家用「 轉型速度表 」拆解南亞受惠2層紅利、戳破虛胖題材

AI時代來了，轉型的契機也來了。廠商搶著搭上這班車，市場則因為AI那股龐大到嚇人的驅動力，讓各種轉型題材接二連三地冒出來：玻纖、特化、封裝材料&氣體、玻璃基板……只要沾上AI的邊，那些原本沉默已久的傳產股，股價就接連噴出。

但熱鬧歸熱鬧，我們也得冷靜問一句：這些「受惠轉型題材」的個股，目前到底有多少營收，是真的來自這個轉型題材？而它未來的成長性，又究竟如何？

南亞（1303）：大戶人數持續攀升 大啃AI紅利

南亞（1303）400張以上的大戶持股來到86.72%，籌碼悄悄集中：本業加轉投資，大啃AI兩層紅利「轉型+轉投資」的多重受惠者。

第一層，是它成功轉型，成為電子材料（銅箔基板CCL、玻纖布、銅箔與環氧樹脂）占營收比重已經過半，營收主力都換成AI料件了，這是實打實的轉型成果。

第二層，是它的轉投資，南電（8046）正吃ABF/BT載板的AI放量行情以及手上抱著南亞科（2408）記憶體相關的轉投資部位，而在AI帶動HBM、DDR5記憶體大爆發的這波行情裡，這些轉投資等於讓南亞又多吃了一層紅利。

本業直接受惠、轉投資間接受惠，一檔股票，兩層AI紅利。這也是為什麼，南亞會被視為傳產轉型裡「重心已移、跑在最前面」的領跑範本。

不只南亞 傳產轉型「速度排行」一覽

當然，搭上這波轉型潮的，遠不只南亞一家。

下面這張表，我不照產業分，改用「轉型速度」來排，看清楚誰的重心已經移動、誰在飛速爬升、誰還在卡位、誰才剛起跑：

領跑段（南亞）：重心已換引擎。

加速段（富喬）：高階占比三年翻倍跳升。

卡位段（相關個股）：這群方向都對、但占比還低的個股，正等放量。

起跑段（中釉）：企圖心十足，卻還沒有實質營收。

同樣叫「轉型股」，站的位置天差地遠。

AI有多狂？連「兩年後才能商轉」的題材 照漲不誤

這波AI行情最驚人的地方，是它讓市場資金「極度集中」。錢多到什麼程度？多到連那些幾乎要兩年後才能真正商業化的題材，現在照樣被資金捧上天，而且大家還覺得理所當然。

先看最現成的例子：CPO（共封裝光學）。

它被視為AI資料中心打破頻寬瓶頸的明日之星，題材一發酵，相關概念股一度在短短四個月內就漲了三到四倍。

但真實進度呢？2026年6月，研究機構SemiAnalysis一份報告，直接把CPO的大規模量產時程，從市場原本樂觀期待的2027年，下修到2028甚至2029年；大摩也估2027年光引擎出貨量只有600到700萬顆，遠低於市場喊的2000到3000萬顆。

換句話說，股價早就把「兩年後的盛況」先買掉了，而它現階段對概念股的實際營收貢獻，其實相當有限。

而玻璃基板（用在台積電次世代封裝CoWoS上），走的是一模一樣的劇本。題材性十足、股價也早早就衝了，但它原本樂觀預估2026下半年出貨，結果同樣卡在散熱與良率，硬生生往後延到2027下半年，放量得等2028年。

連台積電董事長魏哲家都在2026年6月股東會上把話講白：CoWoS量產「沒有捷徑」，至少還要再等2到3年，現階段重點是和客戶共同驗證、確保良率。

會這樣，正是因為我們正處在一個資金大量集中於AI的時代——當市場上絕大多數的錢都往同一個方向擠，未來的想像空間越大，資金就越敢提前下注，連兩年後才商轉的題材也照買不誤。

也正因如此，當大家都擠在同一艘船上時，搶AI帶來的多頭時，你更得自己記得問一句：那營收，到底什麼時候才會來？

但那個最早看見未來的人 當年並沒有被這個世界好好對待

講到這裡，有種強烈的反差感。你看今天的市場，願意為一個「大語言模型」豪擲千金、提前兩年買單，只因為它「未來潛力極高」。

但你可知道，那個在七十幾年前，第一個真正「看見」這個未來的人，當年得到的待遇，恰恰相反？

他叫艾倫・圖靈（Alan Turing），被稱為電腦科學與人工智慧之父。二戰時，他破解了德軍的Enigma密碼機，被認為大幅縮短了戰爭、拯救了無數性命。

但戰後呢？這位天才因為同性戀的身分，在1952年遭到定罪、被迫接受化學閹割，事業與名譽盡毀，並在1954年、年僅41歲時離世，死因被判定為氰化物中毒。

直到他過世大半個世紀後，世界才終於讀懂他當年看見的東西，遲來地給了他平反與道歉。

這就是最大的諷刺：市場今天願意為他夢想的付出天價，但當年那個真正看見光的人，世界連好好對待他都做不到。

潛力與遠見，從來不是當下就會被看懂的，這一點，七十年前如此，今天的投資市場，又何嘗不是？

但圖靈的AI從來不是「暴力運算」

更值得玩味的是，連我們對圖靈的理解，可能都搞錯了。很多人以為AI就是「暴力拆解、硬算」，但這其實是後來走岔的彎路，跟圖靈的原始洞見正好相反。

圖靈真正的深層概念，藏著三層大家容易看不懂的東西。

第一，是通用機器（1936年提出）：一台機器，光靠改寫軟體，就能變成任何機器，這是所有現代電腦的理論地基。

第二，是用「行為」來定義智慧：他在1950年問出那句「機器會思考嗎？」，卻聰明地避開了「思考」的哲學泥沼，改用「圖靈測試」，隔著螢幕對話，如果你分不出對面是人是機器，那就算它會思考。這，正是今天ChatGPT這類語言模型的底層哲學。

而第三層最神：圖靈早在1950年就主張，與其辛苦地去「寫死」一個成人的大腦，不如造一個會「學習」的兒童機器，讓它從經驗與資料中慢慢長大，他甚至談到了用獎勵與懲罰來教它、在過程中加入隨機性。

這就是今天「機器學習」、「深度學習」、「強化學習」的雛形。

運算速度成就了AI 這個被誤解了幾十年的真概念 終於跑得動

圖靈種下了「會學習的機器」這顆種子，但它等了大半個世紀，因為硬體太慢，神經網路的概念再美，電腦也算不動，AI因此走過好幾次「寒冬」。

直到2012年，那一年，一個叫AlexNet的影像辨識模型橫空出世，用的不是什麼超級電腦，而是兩張市售的NVIDIA遊戲顯示卡。

GPU本來是為電玩繪圖而生、擅長平行處理畫面像素，這個本事剛好完美對應神經網路的海量矩陣運算。運算速度，終於追上了圖靈的構想，種子這才總算發了芽。

所以下次再聽到有人說「AI好神」，你可以淡淡補一句：真正神的，是運算速度，讓一個七十年前的概念終於跑得動而已。

回到投資 看懂別人看不懂的 才是本事

故事繞了一圈，最後還是落回開場那兩個問題，看AI跟看股票，需要的是同一種清醒。

今天很多人說「AI都能通過圖靈測試、跟人對答到分不出真假了，根本跟人沒兩樣」，但這是把「演得像」當成了「真的是」，能對答、會解題是一回事，有沒有真的在思考、有沒有意識，是現在這套寫法根本碰不到的另一回事。

投資人最常犯的也是同一個錯：把「題材的表象」當成了「公司的本質」。

而真正該看的，就兩件事。

第一，營收占比，你買的是「現在」還是「未來」？是電子材料已過半的南亞，還是半導體占比連1%都不到的卡位者？占比低不是罪，但你得清楚手上抱的是業績，還是想像。

第二，營收實現的時間點，你的耐心撐不撐得過？玻璃基板就是例子，題材提前兩年漲，但連魏哲家都在股東會上說了，CoWoS量產「沒有捷徑」、至少還要2到3年。

套回名單，起跑段的中釉正是「題材跑在前、營收還在後」，你買的是2028年以後的未來，不是今天的業績。

AI的浪潮很迷人，但越是人聲鼎沸、錢越敢提前下注的時候，越要記得回頭看最樸素的基本面。能在別人看不懂時先看懂的人，才是真正笑到最後的那一個。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：大戶猛買南亞，電子材料營收過半，傳產搶搭AI轉型潮總整理！