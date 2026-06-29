科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台股這波行情，科技股、AI概念股一路創高，市場的目光全部集中在那幾張大票上。

但如果你把眼光從市值前段班稍微移開，就會發現一件有點奇怪的事情：金融股也在漲，而且漲得悄無聲息。

富邦金、國泰金的股價早就不便宜，這些金控龍頭的市場位置幾乎已經反映了多數的基本面改善，先手的投資人早就坐進去了。

但30元以下的金融股呢？這個價位帶裡，有一批公司的基本面其實已經在過去一年到一年半之間安靜地轉好，有些的EPS成長幅度甚至比大金控更漂亮，殖利率也更高，只是因為它們不在財經媒體的聚光燈下，一般人很少去翻它們的財報。

今天我要帶大家研究三檔：合庫金、第一保、康和證。一家銀行、一家產物保險、一家券商，三種截然不同的商業邏輯，但背後都有一個共同點，就是這波產業環境的風，正好在它們的方向上吹。

合庫金（5880）：官股銀行的放款利差故事

合庫金的股價大約在23元上下，是台灣第六大金融控股公司，核心子公司是合作金庫銀行，全台分行密度在公股行庫裡數一數二，農漁信用業務和公務人員貸款是它幾十年來的地盤，客戶黏度極高。

說到銀行怎麼賺錢，邏輯很簡單，就是放款利差，把存款人的錢收進來，用更高的利率借出去，中間的差距就是銀行的核心獲利來源。

這個模型在利率處於相對高位的環境下，對所有銀行都是有利的，但對像合庫這種放款規模龐大、結構以傳統信貸為主的公股行庫來說，受惠的程度尤其直接。

從數字來看，合庫金2025年全年EPS 1.36元，相較2024年的1.26元，年增將近8%。

2026年第一季進一步加速，年增12%，成長的動能不但沒有減緩，反而在強化。

合庫金配息合計1.05元，拆分是現金股利0.80元、股票股利0.25元，以現在的股價計算，現金殖利率大約3.5%，加上股票股利後的整體報酬率對於定存戶來說仍具一定吸引力。

台灣這兩年的銀行業整體環境對公股行庫算是友善的。放款利差沒有出現過去幾年市場擔心的明顯壓縮，財富管理業務在台股量能放大的背景下也同步受惠。

公股銀行的保守本色在過去多頭行情裡往往是一種束縛，但在當前這個階段，穩定的信用品質、穩定的客戶來源、穩定的配息能力，本身就是一種競爭力。

合庫金的故事，說的就是「放款利差維持+成長緩步加速」的組合。

第一保（2852）：核保品質才是這張牌最值錢的地方

第一保的股價在26到27元的區間，和壽險完全是兩回事。

壽險賺的是長期保單的死差和費差，產物保險賺的是承保利潤加投資收益，邏輯簡單得多：客戶交保費進來，出險理賠出去，中間的差額是承保利潤，再加上保費資金投入固定收益市場的收益，就是這家公司一整年的獲利來源。

2025年全年EPS 2.92元，稅後純益8.8億，以26到27元的股價計算，本益比大約9倍，在整個保險產業裡算是相當低的估值。

更重要的是股利，第一保2025年配發1.66元，換算現金殖利率大約6.3%，是這三檔裡面殖利率最高的一家。

但比殖利率更值得關注的，是2026年第一季的核保體質數據。

綜合率76.28%、損失率39.83%、費用率36.4%，三項數字全部創下歷年單季最佳紀錄，稅後純益相較去年同期年增19%。

綜合率這個指標代表的是，公司每收進一百元保費，最後花出去的理賠加費用到底有多少，數字愈低代表承保愈賺錢。

76.28%意味著第一保的承保效率正處在歷史上最好的狀態。這背後說明的不是帳面上偶爾出現的好數字，而是公司在風險篩選和費用管控上的能力確實在系統性提升，選客戶選得更準、費用壓得更紮實。

從產業面來看，台灣的產物保險業正在迎來一個相對有利的週期。

極端氣候頻率增加推動保障型商品的需求上升，社會住宅政策帶動相關保險市場，整體滲透率還在成長階段，遠不像壽險那樣接近飽和。

第一保吃到的，是核保能力改善加上市場擴張的雙重紅利。

康和證（6016）：台股量能結構性提升的最直接受惠者

康和證昨天收在29塊多，是這三檔裡面股性最活、波動最大的一家。

它的商業模式是最純粹的券商邏輯：你在他們平台下單，它收手續費，台股成交量愈大，它賺愈多。

2025年全年EPS 1.98元，但這個數字在2026年的第一季就被徹底顛覆了。2026年Q1單季EPS 1.65元，幾乎已經快要追上2025年全年，年增幅度高達354%。

再看前五個月的累計營收數字，年增超過2100%，這不是個位數百分比的溫和成長，而是量級上的跳躍。

背後的邏輯不複雜。2025年台股整體量能出現結構性的提升，一日成交金額突破1.6兆、甚至2兆的次數大幅增加，這是台股進入新的量能中樞區間的訊號。

對康和證這樣一家中型券商來說，市場量能放大的受惠是直接且近乎線性的，它不需要搶客戶、不需要研發新產品，只要台股繼續在高量能環境下運作，手續費收入就會持續流入。

殖利率的部分，康和證近五年平均現金殖利率大約8.3%，但這個數字有一個很重要的前提需要理解：它的配息和獲利是高度連動的，行情好的年份配息高，行情差的年份會縮水，不是每年都能穩定在8%以上。

康和證的投資邏輯，更接近「景氣循環+量能槓桿」，而不是穩定型的定存股，看懂這個差異，才能用正確的方式把它放進你的股票清單裡。

三種邏輯 同一個問題的答案

回頭整理這三家公司的核心命題，脈絡是清楚的。

合庫金靠的是放款利差在相對高利率環境下的穩定性，搭配緩步加速的EPS成長。

第一保靠的是核保體質系統性改善帶來的承保利潤擴張，搭配6.3%的高殖利率。

康和證靠的是台股量能結構性提升之後最直接的手續費槓桿受惠。切入的角度不一樣，但三家公司背後的基本面改善，都有清楚的產業邏輯在支撐。

30元以下的金融股，不是大家忘了看它們，是它們習慣了在市場的側翼悄悄把基本面準備好。

你問後知後覺還有沒有機會，看完這三張牌的數字，答案你心裡應該已經有了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：科技股創高，這三檔30元以下的金融股也悄悄準備好了？