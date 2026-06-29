台積電帶頭漲、台股早盤大漲近700點 多頭格局要看兩個指標

在護國神山台積電開盤之後大漲40元、近日跌破2000元的台達電大漲逾百元的氣勢帶動之下，台股大盤指數開盤之後最高來到45243.8點，收復45,000點失土，早盤一度大漲672點，雖然接近9點30分漲幅收斂，但是大盤指數仍在45,000點之上。

台股上週五以跳低盤開出，台積電積弱不振，中小型股維繫人氣，大盤曾於月線附近浮沉，無奈還是失守，使終場指數重挫1683點，以44571 點作收，跌幅 3.64%。而上週五美軍報復性空襲伊朗，升息預期升溫，拖累道瓊下跌0.09%，納指下跌 0.24%，費半大跌 5.29%，台積電 ADR 也下跌 0.61%。

依技術線型解讀，法人分析，台股近期走勢如急行軍般，在創下天量1兆9169億元之後，快速拉回測試月線附近打出雙腳，又火速再創歷史高點 48218 點，但隨即又出現倒V，並且直接摜破月線。所幸月線依舊呈現上揚，對大盤仍具支撐力量，同時季線亦穩健趨堅，只要不再有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。

法人建議，台積電仍然是重要的看盤指標，權王台積電罕見又現向下跳空缺口，7月中召開法說，可同時參考 ADR 動向，此外，台股已開始聚焦 6 月營收及第2 季財報數字驗證，迎接旺季來臨，應追蹤各產業未來展望擇優選股。