台積電開低走高！台股早盤站回45K、一度急拉670點
台股29日開盤上漲23.05點、報44,594.81點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）開低走高，台達電（2308）、緯穎（6669）、藥華藥（6446）、台光電（2383）、鴻海（2317）等攜手走強下，大盤漲點一度擴大至672點、觸及45,243.8點，收復45,000點關卡。群創（3481）、友達（2409）、元大台灣50正2（00631L）等交投火熱。
美股上周五全面收黑，那指連5跌，費半指數重挫5.29%，科技股賣壓持續擴大，台積電ADR跌0.61%、聯電（2303）ADR重挫7.75%。不過，台指期夜盤逆勢反彈543點、至44,995點。然而，美軍盤後空襲伊朗、川普強硬表態，再度升高中東地緣政治風險，市場聚焦台股能否在國際利空夾擊下守穩反彈走勢。
盤面上，五大權值股開盤漲跌互見，其中台積電開低10元、報2,330元，隨即翻紅；聯發科開低至3,870元、也快速攻反高檔；日月光投控（3711）開低至628元。台達電則開高至1,860元，鴻海開高至250元。
類股方面，生醫、電腦設備、綠能環保、電子零組件等漲幅居前，數位雲端、塑膠等相對疲弱。
回顧台股26日表現，集中市場指數重挫1,683.5點、跌幅3.64%，收44,571.76點，失守45,000點整數關卡與月線，成交值放大至約1.55兆元。三大法人賣超2038.2億元，包括外資賣超1431.89億元、投信買超101.03億元、自營商賣超707.34億元。
累計上周，集中市場指數跌1,893.44點，跌幅4.07%，周線由紅翻黑。三大法人賣超4,228.01億元，包括外資賣超3,312.37億元、投信買超275.38億元、自營商賣超1,191.02億元。
法人指出，台股雖跌破月線，但月線、季線仍同步走揚，多頭架構尚未遭到破壞，後續須觀察台積電法說及ADR走勢。隨市場焦點轉向6月營收、第2季財報與旺季展望，建議回歸基本面，聚焦AI與業績成長股，擇優分批布局。
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