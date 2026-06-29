聽新聞
0:00 / 0:00
台股漲多面臨修正 觀察歐央行論壇及非農就業數據
台股上週五大跌1683.50點，加上美股費城半導體指數下跌5.29%，台積電ADR跌0.61%，分析師認為，AI科技股帶動台股不斷創高，漲多回檔並非基本面變差，現階段先觀察歐洲央行舉辦論壇內容、美國公布非農就業數據。
美股道瓊工業指數終場下跌44.51點或0.09%，收在51876.11點，標準普爾500指數下跌3.47點或0.05%，收在7354.02點；那斯達克指數下跌60.98點或0.24%，收25297.62點，費城半導體指數下跌737.300點或5.29%，收在13203.570點。
台股上週五收在44571.76點，重挫1683.50點，跌幅3.64%。週線下跌1893.44點，跌幅4.07%。
資深證券分析師蔡明翰接受電訪表示，本週股市2大觀察重點為歐洲央行舉行央行論壇，美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）的言論，以及美國公布非農就業數據。由於前次美國公布非農就業數據優於預期，造成美股震盪拉回，因此上述兩指標格外受矚目。
蔡明翰分析，從聯準會公布的預測顯示2026年有通膨疑慮，但2027、2028年緩解，即便聯準會升息，也不會進入升息循環，從過去30年美國升息後股市的動態來看，只有2022年股市下跌，其餘都漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。