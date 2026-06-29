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台股漲多面臨修正 觀察歐央行論壇及非農就業數據

中央社／ 台北29日電
台股上週五大跌1683.50點。（中央社）
台股上週五大跌1683.50點。（中央社）

台股上週五大跌1683.50點，加上美股費城半導體指數下跌5.29%，台積電ADR跌0.61%，分析師認為，AI科技股帶動台股不斷創高，漲多回檔並非基本面變差，現階段先觀察歐洲央行舉辦論壇內容、美國公布非農就業數據。

美股道瓊工業指數終場下跌44.51點或0.09%，收在51876.11點，標準普爾500指數下跌3.47點或0.05%，收在7354.02點；那斯達克指數下跌60.98點或0.24%，收25297.62點，費城半導體指數下跌737.300點或5.29%，收在13203.570點。

台股上週五收在44571.76點，重挫1683.50點，跌幅3.64%。週線下跌1893.44點，跌幅4.07%。

資深證券分析師蔡明翰接受電訪表示，本週股市2大觀察重點為歐洲央行舉行央行論壇，美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）的言論，以及美國公布非農就業數據。由於前次美國公布非農就業數據優於預期，造成美股震盪拉回，因此上述兩指標格外受矚目。

蔡明翰分析，從聯準會公布的預測顯示2026年有通膨疑慮，但2027、2028年緩解，即便聯準會升息，也不會進入升息循環，從過去30年美國升息後股市的動態來看，只有2022年股市下跌，其餘都漲。

台股 費城半導體 美股

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