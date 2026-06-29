台積融資爆量 券商設限

台股融資熱度持續升溫，但資金流向高度集中。統計顯示，近一個月台股上市櫃整體融資餘額從七三二○億元增至七九五八億元，增加六三八億元，其中台積電單檔融資新增逾七十六億元，單一個股就吃掉整體新增融資的超過一成。市場人士說，台股掛牌股票數以千計，有超過一成的新增融資借款湧入同一檔股票，集中程度相當罕見。

散戶近一個月持續看好台積電，融資餘額從五月廿五日的二萬六一七二張，暴增至上周五的三萬一二一五張，增加逾五千張；換算為借款金額，融資借款從約三六四億增至約四四○億、新增七十六億，占同期間台股上市櫃整體新增融資百分之十二。券商主管表示，大量投資人在台積電股價相對高位時仍持續借錢進場，推升融資部位不斷累積。

值得注意的是，融資過度集中的壓力，已讓券商率先出手。兆豐證上周發出客戶通知，宣布調降台積電融資成數為零成，僅開放信用當沖、不得留倉過夜，通知指出，「本公司收受台積電融資餘額比率已達上限」，換言之，散戶長期留倉已把兆豐證的台積電個股額度塞滿，逼得券商出手設限。

券商主管指出，各家券商對融資業務採分層管理，除整體額度受主管機關規範外，對單一股票另設個別上限，以避免風險過度集中，「不是整體融資水位告急，而是台積電太燙手，個股額度不夠用」。

他表示，融資成數降為零並非不得融資，只是投資人無法融資買進台積電並持倉過夜，但當日沖銷仍被允許，因為當沖部位當天結清，不會持續占壓融資額度。

台股融資需求升溫已帶動一波券商募資潮，國泰金控宣布增資子公司國泰證券五十億元，台新新光金控旗下台新證券、富邦金控旗下富邦綜合證券也相繼啟動聯合授信或增資計畫補充資本，這也顯示出業務承作量能已普遍逼近上限。