高價熱門股短線跌幅大 融資追繳壓力箭在弦上

台股從歷史高點急轉直下，融資追繳壓力開始浮現。加權指數上周二曾衝上四萬八二一八點新高，但上周五收在四萬四五七一點，三個交易日從高點回落近四千點、跌幅超過百分之七，不少熱門個股跌幅逼近兩成，融資追繳箭在弦上。

法人表示，上市櫃融資維持率在百分之一九○左右，尚未進入全面性追繳壓力區，但部分高價熱門股短線跌幅已大，若投資人在高點以融資買進，本周恐面臨追繳壓力。

券商透露，以六成融資買進股票計算，初始融資維持率約百分之一六六。若股價連兩根跌停，維持率約降至百分之一三五，就相當接近追繳警戒線；若再續跌一小段，就可能觸及追繳門檻。

券商指出，依信用交易規定，融資追繳主要看投資人「整戶擔保維持率」，當整戶維持率低於百分之一三○，券商會針對維持率不足的部位發出追繳通知；若投資人未在兩個營業日的期限內補足差額，後續就會被處分擔保品（俗稱斷頭）。因此追繳並非股價一跌就立刻斷頭，投資人仍可透過補繳現金、補進擔保品、自行停損等方式因應。

券商說，投資人收到追繳通知補錢，可以選擇補錢到融資維持率百分之一六六以上，讓券商直接撤銷追繳。如果考慮股價有機會止穩，可以只補錢到百分之一三○到一六五之間，但要承擔隨時再補的風險。

這波壓力主要集中在短線漲多的高價股與題材股。例如光聖上周二盤中高點達二一八○元，上周五跌停收一六八○元，短短幾個交易日回落逾兩成，若投資人是在高點以六成融資追進，單筆部位推估已跌破警戒線。此外，聯發科也從高點的四七八五元回落至三八八○元，跌幅近兩成。

法人表示，上周五出現跌停或重挫的高價股，包括奇鋐、國巨*等，單看跌幅未必已達追繳線，但因股價基期高、波動幅度大，若後續賣壓未歇，仍可能使高點追進的融資戶維持率快速下滑。

券商主管指出，以整體市場觀察，這波下跌尚未形成系統性融資追繳壓力。不過，這波下跌主要是部分前波強勢股、高價股率先急殺，也因此投資人承受的壓力明顯高於大盤。該主管說，目前沒有全面性融資斷頭潮，但若高價股、題材股跌勢擴大，融資追繳壓力將成為本周盤面重要變數。