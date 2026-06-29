台股短線交易熱 當沖比攀高

台股上周在市場各項多空因素拉鋸下震盪盤軟，跌破月線支撐；投資人基於盤勢表現不佳，操作盛行短線交易，其中尤以當沖為最，除帶動上周四當沖比一度衝上40.52%，上周五當沖買賣合計金額更高達1.27兆元、居史上第四高。

加權指數上周大跌1,893點、跌幅4.1%，過程大起大落，主因各項多空因素相互拉鋸，多單空單短兵相接。而投資人基於指數震盪劇烈，行情承壓下修，操作面多偏向短線交易，特別是當沖熱度再度升溫，成為市場矚目焦點。

根據交易所數據顯示，上周大盤當沖比由周一的31.95%一路上升，至周四時達到四成左右水準、來到40.52%，雖然周五降至38.08%，不過當沖買進與賣出金額合計高達1.27兆元、攀升至史上第四高紀錄。

法人預期，指數有機會跌深反彈，當沖比有機會降低，除非行情再起波瀾，當沖比基於避險需要，比值才有再次走升的可能。