急跌就是大利多！台股力拚大V轉 法人圈期待本周行情

台股在美伊情勢、美光亮麗財報、外資偏空操作等多空交錯中，行情高檔震盪盤軟，指數上周不但失守45K，也跌破月線支撐。但急跌就是最大的利多，市場專家看台股本周有機會複製大V轉神話，並在全年獲利創新高、明年配息創新高等「五高」中，年底前，指數有望上探55,000點大關。

法人圈對台股後市仍抱持高度期待，認為有望再寫V轉神話的理由，除了今年以來，每當台股跌破月線後，指數立即V轉向上、並再創新高外，主要更在於台積電（2330）等上市櫃公司上半年營收頻創新高，許多大型法人機構近期開始上調獲利與指數預估。

多數大型機構看好台股今年有望寫下「五高」新紀錄，分別是：上調台股今年獲利至6.7兆元、國內超額儲蓄可達9兆元、集中與櫃買市場融資餘額合計可達1兆元、明年現金股利可達4兆元、上市櫃公司市值有望挑戰200兆元。

在「五高」的厚實基礎中，多家大型法人機構也上調全年指數目標，看好區間多在53K至55K之間，第3季就有機會挑戰50K，55K將在年底或明年初達成。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清表示，7月中旬將開始新一波美、台財報周。以AI龍頭台積電來看，目前外資、內資圈多預估第3季營收有望再季增7%-8%，部分機構則上修至10%，且毛利率上調至68%-70%，第2季每股獲利有望接近24元水準，第3季進一步成長至25元。

若實際法說會內容優於預期，自7月中旬起，將有新一波法人上修台股獲利潮，連同許多分析師也將上修台股目標指數，年底達52K-55K區間，幾已形成法人圈的共識。

不過，也有分析師提醒，儘管台股中長線趨勢樂觀，但短線上，由於聯準會6月會議偏鷹，市場對9、10月升息的預期轉濃，將壓抑AI股評價，再加上美股新一季超級財報周中，投資人將檢視AI資本支出的變現性、現金流變化中，行情震盪難免，投資人仍宜留意持股風險。