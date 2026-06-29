新商品及新制度／高價股期縮小交易單位

為強化我國期貨市場交易效率，並接軌國際最小升降單位（Tick）細緻化的發展趨勢，期交所自7月6日起，調整高價股票期貨最小升降單位。新制實施後，價格介於1,000元至2,500元的股票期貨，其Tick將由現行的5元縮小為1元，使報價更趨精細，協助交易人降低交易摩擦成本，並更精準管理高價標的部位風險。

近年來，國內市場千元以上高價股票數量持續增加，期交所也同步掛牌相應的股票期貨標的。統計顯示，2023年底千元以上股票期貨僅17檔，截至今年6月26日，千元以上股票期貨已增至53檔。依現行規範，股票期貨價格達千元以上時，最小升降單位跳升至5元，交易人進出場成本相對提高。

本次在兼顧既有交易習慣的前提下，僅將1元Tick的適用上限由1,000元上調至2,500。

未來1元最小升降單位將由原適用「500元至1,000元」，擴大適用至「500元以上、未滿2,500元」的股票期貨；2,500元以上者Tick仍為5元不變。

若以6月26日股票期貨收盤價位於1,000元至2,500元之區間試算，共有台積電及台達電等29檔高價位的股票期貨適用本次調整。期交所指出，此措施上線後將能有效降低千元以上高價股期的報價價差與交易成本，提升交易人執行避險、套利等策略效率。

期交所亦提醒交易人，本案調整僅期貨市場之股票期貨，現貨市場交易機制仍維持不變。