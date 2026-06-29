一周盤前股市解析／高速傳輸、特化 可留意

台股上周五（26日）受中東局勢動盪再起、升息預期升溫、日韓股市走弱等影響，跳空開低後即震盪向下，最低來到44,454點、大跌1,801點，雖逢低承接買盤進場，跌幅略為收斂，但仍不敵短線逢高獲利了結賣壓，指數終場下跌1,683點、以44,571點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，台股技術面漲多回檔整理，加上外資現貨持續賣超、期貨淨空單仍近8萬口，壓抑台股表現。建議採取分批承接策略，避免過度槓桿。

長線追蹤族群包括台積電及先進製程、封裝、高速傳輸、載板與PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及具高殖利率條件的金融與營建股等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，短線看，一來多數利多已反應，市場逢高調節獲利，二來市場持續觀望聯準會升息的可能性。預料短線指數將於高檔震盪觀望，但中長線震盪創高趨勢未改變。

操作方面，中長線AI發展主軸不變，整體產業鏈逢回若有支撐都是布局機會，後市可續關注半導體設備與廠務、載板、成熟製程、PMIC、先進封裝、矽晶圓等。