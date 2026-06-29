獲利上修AI族群 逢低承接

近期台股在AI、半導體、記憶體與高價電子股帶動下，指數一度改寫歷史新高，顯示資金仍高度聚焦台灣科技供應鏈。不過，短線漲幅已大，融資持續增加，外資期貨空單大增，加上部分權值股與AI概念股評價快速墊高，盤勢出現高檔震盪與獲利了結賣壓。

整體來看，台股目前並非基本面轉弱，而是指數急漲後進入籌碼換手階段。只要國際股市未出現系統性風險，AI資本支出趨勢未反轉，台股中期多頭架構仍有支撐。

從總經面觀察，台灣外銷訂單仍展現強勁動能。5月外銷訂單金額達894.8億美元，月增2.3%、年增47.2%，自去年3月翻紅以來已連續16個月正成長，並改寫歷年同月新高；累計前五月外銷訂單達4,088.3億美元，年增49.0%，顯示AI、高效能運算與雲端資料中心需求，持續帶動台灣出口接單表現。

其中資訊通信產品年增67.2%，電子產品年增61.2%，為主要成長引擎；機械產品亦受惠半導體設備與自動化設備需求，年增22.5%。這代表AI需求不只支撐晶片與伺服器，也逐步擴散至設備、材料、金屬與零組件供應鏈。

美光最新財報亦對台股形成正面訊號。美光第3財季營收達414.6億美元，遠高於市場預估的358.4億美元，較去年同期93億美元大增逾三倍；經調整後每股盈餘達25.11美元，也優於市場預估的20.78美元。毛利率升至84.9%，較去年同期39%大幅提升，反映記憶體價格上漲與供需吃緊。

展望本季，美光預估營收約500億美元，亦高於市場預期；公司並指出，2026年HBM產能幾乎全數售罄，HBM供應緊張可能延續至2027年之後，整體記憶體與儲存晶片供需失衡預計至2028年才有機會逐步改善，此一趨勢有利市場重新評價記憶體循環。

產業面來看，AI正推動台股供應鏈出現質變，而非僅是短線題材。首先，先進封裝需求強勁，台積電（2330）CoWoS產能持續擴充，封測廠也積極發展類CoWoS解決方案，帶動探針卡、測試基座與後段測試需求提升。其次，AI伺服器功耗快速上升，散熱由氣冷走向液冷，未來整機櫃散熱系統價值量將持續提高。

第三，AI GPU、ASIC與高階交換器推升PCB擴產，但高階CCL材料供給緊缺、交期拉長，產業已進入價量齊揚循環。此外，SoIC、混合鍵合與先進封裝製程，也將提高濕製程、清洗、測試與散熱封裝設備需求；CPO與矽光子趨勢下，光通訊元件亦值得持續關注。

投資建議上，台股中長期仍應圍繞AI核心供應鏈布局，但短線指數位階偏高，操作需提高紀律。投資人可採取三項策略：第一，避免單日大漲後追價，利用回測月線或季線時分批承接；第二，優先選擇具備訂單能見度、產能擴充、報價上漲與獲利上修能力的族群。

第三，持股應分散於不同AI子產業，避免過度集中單一熱門股。整體而言，AI資本支出、外銷訂單與美光財報均顯示基本面仍佳，台股若因國際事件或短線漲多而拉回，反而可視為中長期分批布局機會。

（作者是玉山投顧總經理）