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台美財報法說高峰 聚焦
全球科技產業與資本市場將在7月迎來關鍵時刻，隨著時序步入下半年，台股與美股的重量級企業財報法說會陸續登場，不僅將檢驗上半年AI強勁發展的變現成果，更將成為全球經理人重新調整下半年資金配置的重要線索。
美股第2季財報季預計於7月中旬由大型金融股揭開序幕，隨後市場焦點將全面轉向科技巨頭。晶片大廠超微（AMD）預計於7月底舉辦備受矚目的「Advancing AI 2026」旗艦峰會，而包含微軟、Alphabet、特斯拉（Tesla）及蘋果（Apple）等科技重磅股，也將於7月底至8月初密集公布最新財報。
台股方面，除了7月16日登場的台積電（2330）法說會為全球半導體景氣核心外，多檔在6月底至7月密集召開法說會的國內指標性企業，也扮演不同產業的風向球。
像是力積電聚焦其與美光合作HBM後段晶圓製造的代工新進展，以及成熟型代工價格上漲的續航力；南亞科則因全球消費型DRAM報價回升與車用LPDDR4需求急迫，其毛利率修復與獲利槓桿彈性，將成為整個記憶體族群的景氣定音錨。
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