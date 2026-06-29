就市論勢／AI鏈關鍵零組件 聚焦

盤勢分析

過去幾年屢創新高的美股七巨頭「Mag7」（蘋果、輝達、微軟、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉）面臨籌碼顯著鬆動與內部分化考驗，年初至今整體出現超過10%修正，動盪由三個核心「結構性變動」驅動，影響台股電子與半導體供應鏈。

三大核心「結構性變動」包括：一、史上最大IPO吸金黑洞：特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX上市後，市值衝破2兆美元，太空經濟+AI算力鬼故事+馬斯克光環變成超級巨無霸，而七巨頭股價如同老人步履蹣跚，引發史詩級「倉位再平衡」，大舉調節蘋果、微軟、特斯拉等籌碼。二、高頻寬記憶體（HBM）與高階記憶體「戰略物資化」資金掠奪：全球雲端服務供應商（CSP）動用數百億美元現金預付訂金來鎖產能，自由現金流不足，不僅要增資還會被市場重估。三、AI推動成本上漲衝擊終端市場：蘋果調漲部分產品股價重挫，市場認定所有終端產品可能面臨漲價、需求面臨衰退壓力。

投資建議

台股是全球AI發展核心，AI晶片、AI基礎建設帶來龐大商機，台灣今年經濟成長率有機會挑戰10%，台積電（2330）市值權重大，但AI與中小企業市值成長才是核心。正確投資策略是判斷行情是否偏多（震盪走高），正乖離過大會拉回（5、6月均出現拉回）。建議7月選股可留意晶圓代工、AI供應鏈關鍵零組件（如ABF）、ASIC、台塑集團、金融股等。