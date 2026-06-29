測試介面廠 下半年俏

測試介面四強旺矽（6223）、精測、穎崴、雍智受惠AI高階晶片測試需求維持強勁，法人看好，四家公司在AI商機支持下，下半年業績有望力拚優於上半年。

受惠探針卡需求暢旺、矽光子設備布局效益顯現，法人正向看待旺矽第2季營收再寫新高，下半年優於上半年，全年業績挑戰年增逾四成，締新猷。

穎崴則說，高雄仁武廠區新產能開出以來，在產能調配及工序優化下，良率持續提升，帶動整體產能利用率及產出已符合預期水準。未來幾個月將加速去化在手訂單，迎接更多AI應用在高階Test Socket及MEMS Probe Card需求 ，在新產能量產持續開出下，料將為公司營收挹注動能。

雍智部分，針對市場關注的TPU專案，總經理劉安炫先前鬆口，下半年起將開始看到小量營收貢獻，並於明年放量，同時今年產能將提升至少50%。

精測則憑藉高階測試介面技術及擴充產能，持續獲得AI晶片大廠訂單挹注。