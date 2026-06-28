人型機器人的致勝關鍵 滙豐投信 : 從W.I.N拆解AI

隨著人工智慧（AI）技術快速演進，人型機器人正從實驗室走進我們的生活，成為現時全球科技產業最受矚目的投資新賽道之一。從製造業、物流倉儲再到醫療照護與家庭服務等，越來越多的企業投入人型機器人的研發與商業化應用。滙豐投信認為，人型機器人有望成為繼智慧型手機革命再到雲端與生成式AI投資浪潮下，另一個改變產業關鍵拐點的重要創新趨勢。

滙豐AI人型機器人多重資產基金預定基金經理人楊博翔指出，任何新興產業在進入高速成長期前，都會經歷技術驗證、市場教育與成本下降等關鍵階段。如今，人型機器人產業正在跨越這些門檻。尤其在近年受惠於AI模型快速應用發展、感測器技術、運算晶片以及電池效能等技術持續提升下，人型機器人的實用性與商業價值大幅提高，進而促使全球科技龍頭紛紛加速布局，使產業從概念驗證階段邁向規模化應用，今年市場正迎來重要的產業轉折點。

楊博翔說明，正所謂「趨勢成形、股價先行」，回顧過去科技產業發展歷程，當產業進入快速成長階段時，破壞式創新往往能成為股價先行的強勁驅動力，投資人若能領先布局在產業成長的初升段，將有機會搶占AI人型機器人產業爆發力最強的投資黃金期。同時根據彭博數據統計顯示，人型機器人股票指數的歷史報酬亦明顯優於同為科技相關類股的尖牙股及那斯達克指數*(如下圖所示)。因此預料隨著市場需求持續擴大，具備關鍵技術優勢的人型機器人企業將有機會分享產業成長紅利，進一步為投資人帶來超額報酬潛力。

此外，在股市持續創高多頭階段，提升投資效率，追求波動率較低的投資組合，亦成為當前重要課題。由於人型機器人涵蓋晶片、減速器、感測器、AI軟體及系統整合等多元領域，產業鏈長且廣泛。透過完整產業鏈配置，可同時參與產業成長並降低個別企業經營風險，有助於提升整體投資組合的風險報酬效率，讓投資人更有機會分享產業長期成長成果。其中，人型機器人股票指數除了擁有相對較高報酬率外，考慮風險後的夏普值亦表現較佳，更能凸顯出在相同風險下創造較佳的報酬機會。

楊博翔認為，人型機器人不只是題材，更是供應鏈革命。從AI技術突破、勞動力缺口擴大，到全球政策支持與企業積極投入，人型機器人正逐步從未來想像走向現實應用。其影響力不僅限於單一產品，更可能帶動晶片、零組件、軟體平台與智慧製造等完整供應鏈升級。因此，滙豐投信認為，人型機器人有望成為下一個十年最具代表性的科技產業趨勢之一。對投資人而言，現在或許正是審視這項長期成長主題的重要時刻。隨著應用場景持續擴大與技術不斷成熟，人型機器人產業的發展潛力值得持續關注。