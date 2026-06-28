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AI需求火熱！測試介面四雄表現佳 下半年加速衝刺
國內測試介面四雄延續強勢表現，旺矽（6223）精測（6510）、穎崴（6515）、雍智（6683）等業者進入下半年，法人看好受惠AI高階晶片測試需求維持強勁，預期在AI商機支持下，有望力拼優於上半年成績單。
受惠探針卡需求暢旺、矽光子設備布局效益顯現，法人正向看待旺矽公司2026年第2季營收再寫新高，且下半年優於上半年，全年挑戰年增逾四成、締新猷。
穎崴則說，高雄仁武廠區新產能開出以來，在產能調配及工序優化下，良率持續提升，帶動整體產能利用率及產出已符合預期水準。
穎崴強調，公司未來幾個月將加速去化在手訂單，迎接更多AI應用在高階Test Socket及MEMS Probe Card需求 ，在新產能量產持續開出下，料將繼續為公司營收挹注動能。
雍智部分，針對市場關注的TPU專案，總經理劉安炫先前鬆口，下半年起將開始看到小量營收貢獻，並於明年放量，同時今年產能將提升至少50%；精測則憑藉高階測試介面技術及擴充產能，持續獲得AI晶片大廠訂單挹注，法人推估本年度該公司的各月份營收有望逐月成長。
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