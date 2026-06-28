台股上周跌4% 法人：科技股賣壓加亞股重挫 台股跌破月線加速去槓桿

加權指數上周五暴跌1,683點，收在44,571點，成交量1.67兆元。籌碼面部分，三大法人一口氣賣超2,055億元，其中外資現貨賣超1,431億元，期貨淨空單減少4,660口至76,391口。投信買超101.0億元，自營商也罕見賣超707.3億元，為史上最高賣超金額。上周台股下跌1,893點，跌幅4.0%，周線紅翻黑。

永豐期貨指出，美國PCE數據雖符合預期，美股盤前小幅走高，但科技股高檔賣壓未歇。上周四晚間美股開盤急跌，迅速抹平美光亮眼財報所帶動的漲幅，顯示科技股的籌碼調節壓力依然沉重。這波恐慌情緒上周五迅速蔓延至亞洲市場。韓國股市早盤外資大舉拋售逾2.5兆韓元，導致KOSPI指數重挫高達6.3%並再度觸發鎔斷機制。指標股三星與SK海力士雙雙大跌逾7%。

永豐期貨分析，受此區域性資金外逃波及，台股26日連帶重挫，加權指數正式失守月線支撐，台指期出現單日暴跌達2,000點的極端行情，顯示市場正處於激烈的去槓桿過程。總結來看，儘管AI與半導體長線基本面展望依然正向，但在短線波動率急遽升溫、市場情緒轉向脆弱之際，建議操作上應嚴控整體曝險水位。短線不宜貿然承接，後市需密切觀察外資賣壓是否收斂，並靜待恐慌情緒降溫、盤勢出現實質止穩訊號。