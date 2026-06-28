台股上周大跌反映短期去槓桿 法人：基本面趨勢不變

台股加權指數上周大跌1893.44點、跌幅4.1%，周二盤中衝抵48218點創高，隨後連三日重挫收於44571點，單周振幅逾3700點。展望本周，法人認為，台股下殺主要反映外部風險升溫下的獲利調節，而非趨勢反轉。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股再度出現巨幅震盪，上周五甚至創史上第三大跌點，但檢視導致市場下跌主因為領漲族群高度集中、市場高槓桿、波動率所引發，並非基本面轉壞，台股呈現高檔震盪走勢。

永豐投顧表示，在外，美國聯準會（Fed）半數委員預期年內升息，鷹派訊號與AI晶片獲利能見度疑慮共振，造成高本益比的AI與半導體族群評價最受壓抑，美股科技拋售的外溢壓力，是下周可能繼續得系統性風險。其次，外資淨空單與賣超形成短線壓力，短期去槓桿的情況則更為可能，因此下跌幅度與速度更為迅速，維持著「牛市快跌、熊市快漲」的修正原則，但現階段下跌幅度與邏輯仍屬在合理範圍內。

不過，仍持續看好半導體封測與AI基礎零組件，電子回檔即為逢低布局ASIC、ABF、封測。王偉哲也建議，目前AI伺服器、先進製程、ASIC、網通及高階記憶體等產業趨勢並未出現改變，台灣基本面在全球股市中仍名列前茅，中長期多頭架構穩健且動能充足，拉回整理將有助於後續行情發展更加健康。