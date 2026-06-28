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特選臺灣璞玉精選收益指數完勝大盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
特選臺灣璞玉精選收益報酬指數與加權股價報酬指數及全市場報酬指數績效比較。(資料來源：臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司)
特選臺灣璞玉精選收益報酬指數與加權股價報酬指數及全市場報酬指數績效比較。(資料來源：臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司)

臺灣指數公司客製化編製「特選臺灣璞玉精選收益指數」，自2026年6月26日（周五）起發布收盤指數。發想自臺灣璞玉指數設計理念，特選臺灣璞玉精選收益指數自台灣上市上櫃股票，經流動性檢驗後，依市值、優質指標與潛藏指標篩選股票；續以股利表現、股東權益報酬率、稅後純益季增率以及股價動能等指標的綜合分數，擇優選取近期表現較佳50檔成分股；以等權重機制為基礎，輔以綜合分數進行權重配置，以表彰兼具流動性、發掘潛藏價值與優質收益的股票組合績效表現。

特選臺灣璞玉精選收益指數每年4及10月進行成分股定期審核，並於7月進行權重定期審核，以著眼近期綜合指標表現較佳，且具有高現金股利特質的個股。臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，報酬指數近十年的年化報酬率為23.85%、指數年化殖利率為9.41%，表現均優於加權指數（22.49%、4.39%）與臺灣全市場報酬指數（23.31%、4.40%）。依發布指數的成分股審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為東陽（1319）、聯強（2347）、廣達（2382）、創見（2451）、華航（2610）、材料*-KY（4763）、寶雅（5904）、來億-KY（6890）、矽創（8016）及至上（8112）。

觀察當前主要股票市場大多呈現出高度集中化的現象，往往欠缺產業與個股的投資組合的實質分散性；又諸如地緣政治以及利率、通膨等因素的不確定性，促使國際上重新關注Smart Beta與等權重加權等指數編製方法。鑒於此，臺灣指數公司客製化編製特選臺灣璞玉精選收益指數，於指數編製規則中納入多項品質因子，並運用潛藏指標挑選台股市場非熱門個股，分散集中度風險。期能透過指數化投資商品的發行，提供市場更豐富的投資方案，成為投資人應對當前複雜的市場環境下，可善加利用作為分散風險、資產配置的投資工具。

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