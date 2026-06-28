特選臺灣璞玉精選收益指數完勝大盤

臺灣指數公司客製化編製「特選臺灣璞玉精選收益指數」，自2026年6月26日（周五）起發布收盤指數。發想自臺灣璞玉指數設計理念，特選臺灣璞玉精選收益指數自台灣上市上櫃股票，經流動性檢驗後，依市值、優質指標與潛藏指標篩選股票；續以股利表現、股東權益報酬率、稅後純益季增率以及股價動能等指標的綜合分數，擇優選取近期表現較佳50檔成分股；以等權重機制為基礎，輔以綜合分數進行權重配置，以表彰兼具流動性、發掘潛藏價值與優質收益的股票組合績效表現。

特選臺灣璞玉精選收益指數每年4及10月進行成分股定期審核，並於7月進行權重定期審核，以著眼近期綜合指標表現較佳，且具有高現金股利特質的個股。臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，報酬指數近十年的年化報酬率為23.85%、指數年化殖利率為9.41%，表現均優於加權指數（22.49%、4.39%）與臺灣全市場報酬指數（23.31%、4.40%）。依發布指數的成分股審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為東陽（1319）、聯強（2347）、廣達（2382）、創見（2451）、華航（2610）、材料*-KY（4763）、寶雅（5904）、來億-KY（6890）、矽創（8016）及至上（8112）。

觀察當前主要股票市場大多呈現出高度集中化的現象，往往欠缺產業與個股的投資組合的實質分散性；又諸如地緣政治以及利率、通膨等因素的不確定性，促使國際上重新關注Smart Beta與等權重加權等指數編製方法。鑒於此，臺灣指數公司客製化編製特選臺灣璞玉精選收益指數，於指數編製規則中納入多項品質因子，並運用潛藏指標挑選台股市場非熱門個股，分散集中度風險。期能透過指數化投資商品的發行，提供市場更豐富的投資方案，成為投資人應對當前複雜的市場環境下，可善加利用作為分散風險、資產配置的投資工具。