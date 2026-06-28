台股上周大跌1893點 法人：系統性回調非基本面反轉

AI概念股漲多後，遭遇修正壓力，台股上周震盪劇烈，周五集中市場指數收在44571.76點，大跌1893.44點或4.07%，跌破月線，上櫃指數周跌幅更達到7.11%。法人認為，從美光亮眼財報來看，AI成長趨勢並未改變，此波台股回檔屬系統性回調，非基本面反轉。

玉山投信基金經理人王偉哲分析，台股上周巨幅震盪，周二盤中指數衝抵48218點創新高之後下跌，連4天收黑，周五甚至擴大跌點至1683.5點，為今年來單日最大、史上第3大跌點，單周上下震盪逾3700點。

美股上周五4大指數盡墨。道瓊工業指數終場下跌44.51點或0.09%，收在51876.11點；標普500指數跌3.47點或0.05%，收在7354.02點。以科技股為主的那斯達克指數下跌60.98點或0.24%，收25297.62點；費城半導體指數重挫737.3點或5.29%，收在13203.57點。台積電ADR也下跌2.64美元或0.61%，收432.35美元。本周台股可能持續劇烈震盪。

王偉哲認為，近期台股震盪較偏向資金面與評價面調整，並非景氣反轉訊號，檢視此波台股下跌主因，包括市場高槓桿造成波動率加大，加上外資現貨持續賣超，上周外資大賣台股3312.37億元；外資未平倉的期貨淨空單也維持7.63萬口高檔水位。

王偉哲觀察，美光上周公布財報亮眼，目前看起來，包括AI伺服器、半導體先進製程、ASIC（特殊應用積體電路）、網通及高階記憶體等產業趨勢並未出現改變，定位此波台股下跌屬技術面漲多的回檔整理，預期未來大型科技企業展望持續反映AI需求維持強勁，市場情緒有望逐步回穩。

永豐金投顧分析，外資淨空單大增使市場恐慌情緒蔓延，加上全球股市進入系統性回調，原有的利多重新被解讀為利空。此外，美國聯準會半數委員預期今年內將升息，在升息折現率上修的環境下，高本益比的AI與半導體族群評價最受壓抑，造成美國科技股拋售的外溢壓力，台股跟著受到影響。

永豐金證券認為，台股短線修正壓力大，需提防高檔震盪；但觀察加權指數5條均線仍維持多頭排列，中期上升結構未遭破壞。現階段台股下跌幅度與邏輯仍屬合理範圍內，持續看好全球由AI帶動的資本支出與成長動能未動搖。