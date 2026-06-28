台股擂台／陳奇琛賺165% Q2冠軍報酬率遠超大盤

本報台股擂台上周五（26日）結算第2季比賽成果，「低調黑馬」陳奇琛賽季投資組合報酬率飆漲165.9%，大幅超越大盤同期的34.6%，虛擬資產由初始的500萬元，倍增至1,329.7萬元，登上季冠軍寶座。

台股第2季面臨美伊衝突、油價導致通膨憂慮、聯準會新任主席華許走馬上任利率政策尚不明朗等種種變數，導致台股大漲大跌。陳奇琛精準挑選到具有題材以及甫於起漲區的個股，使累計報酬率遙遙領先其他參賽者。

盤點陳奇琛在賽季中挑選到的飆股，包括3月23日投組中的精拓科（4951）因財報亮眼，單周股價大漲45.3%；6月12日投組中的智伸科（4551），單周飆漲45.7%。即使上周大盤下跌4%，陳奇琛仍正報酬3.9%，所持有的彩富單周漲幅達34%。

陳奇琛擅長以基本面為主軸，從中尋找正向成長公司，同時觀察籌碼面，且近期題材有熱度，具潛力的起漲股。

陳奇琛表示，台灣為全球AI供應鏈核心之一，受惠於各國對AI發展與投資浪潮，正迎來獲利與基本面的結構性升級，成功從傳統代工蛻變為國際科技巨頭的關鍵策略夥伴。儘管相關個股在股價推進過程中遭遇漲多後的技術性修正，但AI產業長多格局不變，投資人應視震盪為契機，把握技術性拉回良機逢低布局。