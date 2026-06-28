升息概念股 法人大點將…永豐金、遠東新等有望吸引買盤進駐

隨市場對美國聯準會（Fed）今年升息預期升溫，引發全球股市近期劇烈修正，市場資金加速轉向。法人指出，擁有特定利基的「升息概念股」防禦力相對強，永豐金（2890）、華航、遠東新等15檔已成為當前動盪市場的避風港。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清、兆豐投顧副總經理黃國偉等表示，升息概念股主要圍繞在「利差擴大、匯兌收益、高防禦力與剛性需求」四大核心。其一是升息有利銀行存放款利差擴大，以銀行為核心的金控直接受惠；其二是美國若升息，將帶動美元走強，擁有美元資產或美元營收、在美國擴大業務的公司將享有新台幣貶值的匯兌收益。

其三，升息往往起因於通膨環境，原物料、營建資產等族群的產品相對能抗通膨，身價有望水漲船高。其四，不論經濟景氣好壞、升息與否，食品等日常用品屬於「剛性需求」，相關廠商業績相對不受影響。

觀察上周法人籌碼動向，法人正積極卡位這15檔升息概念股，包含銀行型金控股的兆豐金、第一金、合庫金、永豐金，預期利息淨收益看增；美元概念股的漢唐、漢翔、長榮航、華航、中鼎；抗通膨概念的東和鋼鐵、國產、遠東新；民生必需指標股則是統一、聯華、正新。

其中，永豐金上周獲法人狂掃5.8萬張，「航空雙雄」長榮航與華航分別獲得4.9萬張及16.2萬張買超，顯見資金避險態度轉趨積極。

法人分析，聯準會利率政策走向受通膨與就業數據牽動，根據利率期貨市場最新預估，市場對於今年升息的機率預期已顯著攀升，聯準會高層態度也吐露「鷹派」訊息；在利率政策明朗前，市場波動恐常態化，投資人布局應「重防禦、看籌碼」，跟隨法人腳步鎖定具備實質基本面的抗升息部隊。