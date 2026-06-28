上市櫃企業第3季獲利拚1.8兆新高 有望改寫台股新紀錄

富邦、台新、永豐、元富、統一等五大投顧董總預估，上市櫃公司第2季獲利有望再寫1.7兆元歷史新高，而第3季進入電子業傳統旺季，且輝達等AI新品、蘋果新機陸續出貨，全季獲利上看1.8兆元，有望改寫台股新紀錄。

上市櫃公司第2季因輝達GB300、谷歌TPU等AI新品出貨，台積電（2330）每月營收均創新高或在新高附近，拉動PCB、組裝、散熱等供應鏈也分別寫下各自公司的新高水準，再加上被動元件、記憶體等族群獲利大好助陣，法人圈看好單季獲利表現。

其中，永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清預估台灣50權值股第2季獲利將創歷史新高，達1.08兆至1.25兆元間，季增6.5%至12.6%；若以第1季台灣50權值股占整體台股獲利達71%估算，第2季整體台股獲利將達1.52兆至1.76兆元。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理江浩農則表示，以目前各產業的脈動、產品毛利變化以及下游客戶需求等方面來看，台股第2季單季獲利有機會達1.7兆元。

永豐、台新投顧預估台灣50成分股第3季合計獲利約達1.25兆至1.36兆元，季增8.8%至15%。而富邦、統一、元富等投顧預估上市櫃全體公司獲利有望挑戰1.8至1.85兆元、再創歷史新高紀錄。

展望第3季，五大投顧董總認為，若無新地緣風險等黑天鵝事件出現，第3季利多不少。首先，美伊達成和平協議後，國際油價將走跌，通膨數據可望降溫，有利聯準會利率政策彈性，甚至可能開始降息；其次，輝達的Vera Rubin、谷歌等AI ASIC等將陸續出貨，加上蘋果推出i18，有助相關供應鏈業績更上層樓；第三，被動元件、記憶體、功率元件、AI晶片等，都傳出「漲聲」；第四，國內主動式等ETF熱潮不退；第五，國內出口、外銷訂單持續成長等。此外，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等四大雲端服務業者（CSP）持續上調全年資本支出。