五投顧董總：台股Q3攻5萬點 台積電下月法說成焦點

時間進入第2季季底，投顧圈五大董、總預估，台股第3季指數有望上看48K至50K，其中，中東情勢變化、聯準會動向等因素將是關鍵，而台積電（2330）可能在7月16日召開季度法說會，將是盤勢急速上攻或緩步趨堅的重要觀察點。

美股受美國對伊朗發動空襲以回應伊朗無人機襲擊貨輪事件的衝擊，四大指數均收跌，不過，道瓊、那斯達克、標普等僅分別小跌0.09%、0.24%、0.05%，只有費城半導體指數大跌737點、重挫5.29%，因蘋果調高Mac等產品售價，市場對記憶體等上游元件引發的AI通膨疑慮，加上OpenAI推遲上市，引發市場憂慮。

台指期夜盤收盤時，因相關科技股利空已於26日日盤反應完畢後，反倒上漲543點，收在44,995點，且台積電ADR僅下跌0.61%，台積電期貨盤後上漲45元、收在2,385元下，分析師預期，將有助台股周一行情逐步回穩。

目前法人圈預期，台股第3季獲利有望至1.8兆元再創歷史新高，股價受惠基本面，將帶動指數持續走高，但除輝達、蘋果等新品效應外，還有一些變數需留意，包含美伊雖簽署諒解備忘錄，但雙方立場仍有不同，包括銷毀濃縮鈾、荷莫茲海峽收取過路費等議題，加上雙方近日再次交火，和平前景仍不明，因此，仍須觀察事件演變。

此外，台股將於第3季進入除息高峰，預期今年指數將因此而蒸發7、800點，拖累指數表現；同時，繼美國史上規模最大IPO案SpaceX成功掛牌後，Anthropic也推動IPO，是否再次引發市場資金排擠效應，仍需時間再觀察。

不過，元富投顧總經理江浩農、富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清認為，雖外來變數不少，但在上市櫃公司獲利持續成長等厚實基礎上，第3季指數有望上看48K至50K。

其中，台積電第2季每股獲利（EPS）有望超過24元，改寫歷史新高紀錄，第3季將持續成長，相關數據也將於7月16日季度法說會檢視。

市場普遍預估台積電今年EPS在95至102元區間，並關注會否進一步上修至100至105元區間，這攸關散熱、組裝、PCB等供應鏈下半年展望看法，也將是第3季台股行情是緩步上攻或再次陡角攻堅的聚焦點。