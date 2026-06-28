投顧觀點／華南呂仁傑 盯籌碼動向

近期市場受地緣政治與國際資金調節影響，大盤面臨高檔震盪整理，市場對短線急漲後的修正壓力保持高度警戒。華南投顧董事長呂仁傑表示，從籌碼面分析，外資在國際事件干擾下進出台股波動較大，融資餘額的變化成為檢視市場信心與大戶籌碼是否鬆動的觀察重點。

呂仁傑認為，目前市場情緒在「AI題材續強」與「通膨高利率風險」之間拉鋸，導致盤面出現明顯分化現象。指數若要重回攻勢，需觀察權值股能否在美光與台積電（2330）等利多加持下，有效穩住多頭信心，並輔以量能穩定回升，否則盤面將維持類股快速輪動的節奏。

全球金融市場近期經歷劇烈震盪，總體經濟層面正處於關鍵轉折點。美國5月通膨數據持續增溫，個人消費支出與所得同步強勁成長，雖為消費動能提供支撐，卻同步推高市場對聯準會鷹派轉向的預期，利率環境將「更高、更久」。

地緣政治風險稍見緩解，但美國與伊朗重啟談判進程反反覆覆，能源供給的不確定性加上荷莫茲海峽的緊張局勢，使國際原油價格近期劇烈波動，成為牽動全球通膨預期的核心變數。然而，聯準會年度壓力測試顯示，32家大型銀行皆能承受極端情境下的衝擊，這為後續的現金股利派發與庫藏股計畫奠定穩定的基礎。就資本市場而言，將不至於有類似2008年金融海嘯的系統性風險重現，且AI發展仍處於早期階段，泡沫論暫且不值一提。

從產業消息面來看，美光（MU）最新財報表現優於市場預期，毛利率衝上84.9%新高，不僅確立記憶體產業已脫離傳統景氣循環，更宣示正式進入由AI基礎建設需求帶動的「超級周期」。相對而言，蘋果（Apple）宣布調漲MacBook、iPad與HomePod等硬體售價，反映記憶體與儲存晶片價格上漲造成的成本轉嫁壓力，導致24日股價重挫逾6%，創下近一年多以來最大單日跌幅，則顯示消費性電子供需處於不利情勢。

此外，高通（Qualcomm）在年度投資人大會，揭示揮軍AI資料中心市場的轉型計畫，其中聯電（2303）成為少數入列的晶圓代工合作夥伴，卻不見護國神山台積電，凸顯在摩爾定律放緩與供應鏈在地化趨勢下，成熟製程在特定AI運算領域的客製化價值正被重估。儘管如此，台積電於2026年中國技術論壇重申N2製程與CoWoS產能的擴張藍圖，全球半導體產值預期將於今年突破兆美元門檻，先進製程帶來的定價話語權依然穩固。

選股與操作策略上，建議採取「強者恆強、結構性調整」的防禦性配置。AI基礎設施依舊是核心主軸，特別是存儲相關供應鏈，及在AI伺服器散熱與機櫃整合具備技術壁壘的公司，依然是逢低布局首選。

投資錦囊

考量到全球晶片通膨與報價調漲趨勢，具有議價能力的電子次產業龍頭或取得AI ASIC訂單的相關供應鏈，可多加留意。操作心態上，面對台股創高後的劇烈波動，應有停損機制作為底限，而手上保有部分現金，即是保有逢低加碼的操作彈性。