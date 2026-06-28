投顧觀點／台新黃文清 留意航空股

時序已近6月底，由於台股先前已漲多，乖離率偏高，台新投顧總經理黃文清表示，加權指數短期將拉回整理，操作宜獲利了結，靜待止穩後，強勢族群擇優布局，並可先觀察探針卡產業、載板產業、航空業等。

美伊局勢原迎來重大進展，美國正式實施為期60天的伊朗石油制裁全面豁免並允許美元結算。此外，美國總統川普表示伊朗已同意長期進行最高階的核子檢查，基於伊朗所做的讓步，川普將不再封鎖荷莫茲海峽。阿曼與伊朗發表聯合聲明稱，雙方同意透過聯合工作小組保持對話。

但最新訊息顯示，伊朗提議向通行船隻徵稅遭到美方強烈反對，隨後阿曼附近海域發生貨輪遭襲事件，多艘船只能被迫折返，推動國際原油價格急升，負面消再度壟罩市場。

在美股下跌，台股跟進重挫，類股可留意探針卡產業。由於AI伺服器搭載的GPU、ASIC及HBM記憶體複雜度大幅提升，晶片測試的重要性同步提高，推升高階探針卡需求。尤其先進製程持續朝3奈米、2奈米發展，晶片I／O數量增加、測試精度要求更高。先進封裝技術如CoWoS、SoIC及FOPLP快速擴產，也帶動晶圓級測試需求增加，進一步推升探針卡使用量。探針卡產業具備高成長、高技術門檻及高毛利特性，未來數年是半導體設備與測試領域的重要成長主軸。

載板族群受惠全球大型雲端服務供應商持續擴張AI基礎設施，輝達與超微新一代AI加速器出貨放量。2026年全球AI伺服器出貨量年增率上看35%，直接推升關鍵零組件ABF載板的消耗量，高頻寬運算需求使載板設計朝大面積與高層數發展。AI晶片先進封裝技術對載板精密度要求大幅提高，新一代AI伺服器使用的ABF載板面積較傳統伺服器增加逾兩倍，層數更從傳統12~16層躍升至20~24層以上。

結構性規格轉換帶動高階載板平均銷售單價（ASP）上漲15%至20%，顯著優化供應商獲利結構。隨著下半年傳統電子旺季到來，預期將進一步去化全球產能。在產能利用率逼近滿載的情況下，相關台廠訂單能見度已延伸至2027年，有望迎來新一波價值重估的長線利多。

隨著AI模型參數呈幾何級數增長，最新大型AI資料中心的單體功耗已從過去的10MW飆升至100MW甚至吉瓦（GW）級別。研調機構預估，至2030年AI資料中心耗電量將占美國總發電量的8%至10%以上。AI半導體基礎建設的擴建讓全美電力吃緊，電網升級已成為不可逆的剛性需求。因此可以關注ETF，例如新光美國電力基建ETF（009805）核心持股聚焦NextEra Energy、Southern Company等美國特許電力供應商及電網設備龍頭。

投資錦囊

航空業旺季來臨，美國、加拿大與墨西哥共同舉辦的世足賽已於6月開踢，帶動長途航空客運營收。美伊戰事爆發後，部分海運貨物改由空運，目前戰事雖已停火，但電子業進入下半年旺季，急單有利於貨運營收成長，因此可留意航空股。