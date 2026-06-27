AI記憶體太缺！美光明年毛利率竟上看90％ 目標價翻倍調升至1,570美元

國內大型投顧指出，受惠AI應用的強勁驅動，記憶體市場供不應求的市況預期將一路延續至2027年以後。考量大廠積極簽訂策略客戶協議（SCA）重塑獲利結構，加上獲利能見度大幅提升，針對美光（Micron）維持「增加持股」評等，並將12個月目標價由原先的548美元大幅調升至1,570美元，調升幅度高達186.5％；若以美光6月24日收盤價1,048.51美元計算，潛在隱含上漲空間近五成、達49.7％。

HBM 排擠效應擴大 缺貨延續至2027

報告指出，美光管理層對未來展望極為樂觀，明確預期供不應求的市況將延續至2027年以後。背後的核心關鍵在於高頻寬記憶體（HBM）的排擠效應持續擴大，隨著HBM投片占比提高並大舉排擠傳統DRAM產能，使得整體位元供給增幅相對受限。與此同時，如Agentic AI以及Physical AI（包含機器人、自駕車等）的新型需求目前仍處於極早期的萌芽階段，未來AI整體的滲透率還有巨大成長空間。

此外，美光在穩定獲利結構上也取得顯著進展，目前已與客戶簽署了16項「策略客戶協議」（SCA），其中多數為5年期的長期合約，合計將涵蓋公司約40％的營收。這項協議特別採用了價格區間設計，這意味著未來即使市況反轉而必須依「地板價」履約，美光的毛利率仍將遠高於公司歷史景氣循環高峰時的水準，讓公司的獲利能見度直接延伸至2028年以後。

價量齊揚推升財測 HBM營收預估跳增

在價量齊揚的帶動下，美光最新一季的財報與獲利表現皆優於市場預期，本土大型投顧因此全面上修美光未來兩年的財務預測。預期自2027年第1季起，HBM3E與HBM4的價格將分別再上漲118％與81％，以收斂與傳統DRAM之間持續擴大的晶圓價差。

投顧據此上修2026-27年HBM營收預估至146.9億與468.7億美元；整體DRAM營收則分別調升至1,330.2億及2,514.8億美元，年增率分別高達303.2％與89.1％。而在NAND Flash業務方面，在堆疊層數提升與ASP持續上漲下，2026-27年營收亦獲調升至395.9億與781.5億美元。

高毛利支撐評價 AI資本支出仍是風險

綜合上述的強勁增長，國內本土投顧預估，美光在2026年的整體營收將達到1,732.7億美元，毛利率高達85.2％，完全稀釋後的每股盈餘（EPS）上修至103.92美元。到了2027年，整體營收更可望進一步衝上3,303.8億美元，毛利率再度攀升至90％，完全稀釋後EPS將高達210.3美元。

國內大型投顧強調，鑑於記憶體供需缺口可能延續至2028年後，且SCA的陸續簽訂大幅拉高了獲利能見度，本次評價改採本益比估值。維持「增加持股」評等，新的目標價1,570美元基於2026-27年平均每股盈餘的10倍換算得出。不過研究團隊也特別提醒，投資人仍須密切留意後續「AI資本支出可能放緩」的潛在投資風險。