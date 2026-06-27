利空初步反應完畢 台指期夜盤率先反彈 有助台股下周一回穩

美股雖在中東緊張情勢再起，道瓊等指數備受壓抑，同時費城半導體指數也在AI通膨疑慮中，大跌737點、重挫5.29%，不過台指期夜盤在27日凌晨收盤時，在相關利空已於26日的日盤反應完畢後，反倒上漲543點、收在44,995點，分析師預期，將有助台股下周一行情逐步回穩。

雖然長榮海運（2603）的長麗輪25日在荷莫茲海峽遭到伊朗無人機攻擊後，美國總統川普隨即下令美軍在26日對伊朗反擊，引發市場對中東緊張情勢的疑慮，不過WTI、布蘭特等指標油價，持續走疲中，包括道瓊、那斯達克、標普等主要指數也回穩，27日凌晨收盤時，分別小跌0.086%、0.24%、0.047%，僅費半在蘋果調高Mac等產品售價，市場對記憶體等上游元件引發的AI通膨疑慮中，重挫5.29%。但相關利已在台股26日的日盤反應完畢，隨台積電ADR僅下跌0.61%，優於市場預期中，台積電夜盤上漲45元、收在2,385元，台指期夜盤則上漲543點、收在44,995點。

台新投顧總經理黃文清指出，台指期夜盤率先反彈，最大的意義，在於目前檯面上所有的利空，都已反應告一段落，若是中東等地緣風險未再進一步升高，將有助台股下周一行情回穩。